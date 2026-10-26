Wachstum: Digitales Gold: Neue Nachfrage könnte den Goldmarkt stärken

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Digitales Gold könnte laut World Gold Council bis 2031 auf 160 bis 170 Milliarden US-Dollar wachsen. Newcore Gold und Mayfair Gold treiben parallel ihre Goldprojekte voran.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von Newcore Gold Ltd. und Mayfair Gold Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

der World Gold Council und die Boston Consulting Group sehen im digitalen Goldmarkt erhebliches Wachstumspotenzial. Ihre am 19. Oktober veröffentlichte Untersuchung basiert auf Befragungen von mehr als 12.000 Privatanlegern in zwölf Märkten und Gesprächen mit 20 Experten. Digitales Gold bleibt bislang ein kleiner Teil des Goldmarktes.

Während der Markt für physisches Anlagegold auf rund 13 Billionen US-Dollar beziffert wird, erreicht digitales Gold derzeit etwa 45 bis 55 Milliarden US-Dollar. Tokenisiertes Gold erzielte im ersten Quartal 2026 mehr als 90 Milliarden US-Dollar kumuliertes Spot-Handelsvolumen. Handelsumsatz ist dabei nicht mit neuem Kapitalzufluss gleichzusetzen.

Im Basisszenario erwarten die Studienautoren rund 27 Prozent jährliches Wachstum auf 160 bis 170 Milliarden US-Dollar bis 2031. Etwa 65 Prozent der latenten Nachfrage entfallen auf Menschen ohne bisherige Goldanlage. Vertrauen, Regulierung, Kosten und Rücktauschmöglichkeiten bleiben zentrale Hürden; zusätzliche Nachfrage ist keine Garantie steigender Goldpreise.

Newcore Gold entwickelt Enchi weiter

Newcore Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/newcore-gold-ltd/ - entwickelt das 248 Quadratkilometer große Goldprojekt Enchi im Südwesten Ghanas. Die Vormachbarkeitsstudie vom 24. Juni 2026 sieht einen Tagebau mit zentraler Aufbereitung vor. Bei 4.200 US-Dollar je Unze ergeben sich ein Kapitalwert nach Steuern von 647 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite von 45 Prozent.

Die Studie kalkuliert mit rund 130.000 Unzen jährlicher Produktion in den ersten drei Jahren und einer Minenlaufzeit von 9,3 Jahren. Die Amortisationszeit beträgt im genannten Preisszenario 1,4 Jahre. Weitere Exploration könnte die Ressourcenbasis verändern; Finanzierung, Bergbaurechte und Umsetzung der geplanten Anlage bleiben jedoch erforderlich.

Mayfair Gold setzt auf Fenn-Gib und Macquarie

Mayfair Gold - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ - kontrolliert das Fenn-Gib-Projekt in Ontario. Die angezeigte Ressource umfasst rund 4,3 Millionen Unzen Gold; davon zu unterscheiden sind die in der Vormachbarkeitsstudie vom Januar 2026 ausgewiesenen Reserven von rund 1,04 Millionen Unzen bei 1,29 Gramm je Tonne. Geplant sind rund 920.000 produzierte Unzen über 14,3 Jahre.

Im Basisszenario mit 3.100 US-Dollar je Unze nennt Mayfair 652 Millionen CAD Kapitalwert nach Steuern und 2,7 Jahre Amortisationszeit. Macquarie schloss im Oktober eine strategische Beteiligungsinvestition ab. Das zuvor angekündigte Finanzierungspaket von insgesamt 310 Millionen CAD beruhte teilweise auf unverbindlichen Vereinbarungen; die gesamte Projektfinanzierung ist damit nicht als gesichert anzusehen.

Fazit: Newcore Gold und Mayfair Gold vor Meilensteinen

Digitale Goldangebote könnten neue Anlegergruppen erschließen und langfristig die Nachfrage stützen. Für Newcore zählen die weitere Projektentwicklung und Genehmigungen, für Mayfair die Finanzierung und Umsetzung von Fenn-Gib. Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Newcore Gold https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/newcore-gold-ltd/ und Mayfair Gold https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mayfair-gold-corp/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: WGC-Studie, 19.10.2026 - https://www.gold.org/goldhub/research/digital-gold-market-report· Newcore PFS, 24.06.2026 - https://newcoregold.com/news/newcore-gold-announces-robust-pre-feasibility-study-for-the-enchi-gold-project-ghana/· Newcore technischer Bericht, 07.08.2026 - https://newcoregold.com/news/newcore-gold-files-pre-feasibility-study-technical-report-for-the-enchi-gold-project-ghana/ · Mayfair PFS, Januar 2026 - https://mayfairgold.ca/fenn-gib-gold-project/ · Mayfair Macquarie, 01.10. und 14.10.2026 - https://mayfairgold.ca/news/

Intro Bild: KI generiert

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger. Emittenten: Newcore Gold Ltd. (TSXV: NCAU) und Mayfair Gold Corp. (TSXV: MFG; NYSE American: MINE). Die entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Wertpapierpositionen der Autorin, der SRC und verbundener Unternehmen: Weder die Autorin Ingrid Heinritzi noch SRC halten Aktien, Optionen, Long-/Short-Zertifikate oder sonstige Derivate der genannten Emittenten. Weder Mayfair Gold noch Newcore Gold ist mit 5 Prozent oder mehr an SRC beteiligt. Vorabprüfung: Die Unternehmen haben den Artikel zur Prüfung und Freigabe vor Veröffentlichung nicht erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 23.10.2026. Die angegebenen Primärquellen wurden mit öffentlichen Veröffentlichungen abgeglichen. Projektangaben, Bohrdaten, Reserven, Ressourcen und Wirtschaftlichkeitsmodelle wurden nicht unabhängig nachgerechnet oder vor Ort verifiziert. Qualifizierte Sachverständige (Qualified Persons) sind in den jeweiligen technischen Originalberichten benannt; deren Prüfung ist keine Freigabe dieses Artikels. Studien und Zeitpläne setzen Finanzierung, Genehmigungen, technische Realisierbarkeit und erfolgreiche Umsetzung voraus. Geologische, metallurgische, Bau-, Umwelt-, Länder-, Währungs-, Verwässerungs- und Goldpreisrisiken können Ergebnisse erheblich verändern und zum Totalverlust führen. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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