Bei Puma kommt nach einer langen Schwächephase wieder Bewegung in die Aktie. Der Einstieg des chinesischen Sportartikelkonzerns Anta Sports, Veränderungen im Management und eine zuletzt freundlichere Kursentwicklung sorgen für neue Hoffnung. Auch einige Analysten trauen dem Unternehmen deutlich höhere Kurse zu. Doch wie weit ist Puma beim Konzernumbau tatsächlich und könnte die Aktie vor einer größeren Erholung stehen? Puma bekommt neuen Großaktionär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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