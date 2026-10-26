Hamburg (ots) -Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt und ein Netzwerk einflussreicher Kontakte: Der Fall Jeffrey Epstein zählt zu den größten Skandalen der vergangenen Jahrzehnte. Mit der Veröffentlichung der sogenannten Epstein Files wurde zugleich ein Datensatz öffentlich, wie es ihn in der Geschichte moderner Kriminalfälle kaum gegeben hat: mehr als drei Millionen Dokumente, Fotos, Videos, E-Mails und Ermittlungsunterlagen. Doch was verraten diese Millionen Dokumente tatsächlich? Welche neuen Erkenntnisse liefern sie über Jeffrey Epstein und sein Netzwerk? Und welche Mythen und Verschwörungserzählungen halten einer Überprüfung stand? Diesen Fragen widmet sich die neue sechsteilige Staffel von "11KM Stories - Der Epstein-Komplex".Die Autor*innen Jasmin Körber, Christian Schiffer, Anna Klühspies und Klaus Uhrig nehmen einen Fall in den Blick, der bis heute Politik, Medien und Öffentlichkeit beschäftigt. Zusammen mit den Investigativ-Teams von NDR/WDR/Süddeutscher Zeitung ist eine Podcast-Serie entstanden über Macht, Geld, Einfluss und die Frage, warum ein Missbrauchssystem über Jahrzehnte nahezu ungehindert funktionieren konnte.Die erste große deutschsprachige Audio-Recherche zu den Epstein Files von den Machern von "Die Peter Thiel Story"Ausgangspunkt der Serie sind die veröffentlichten Epstein Files. Vieles ist über den Fall bekannt. "Der Epstein-Komplex" analysiert, was tatsächlich in den Akten steckt: Fluglisten, E-Mail-Verkehr, Videos, Fotos, Kalenderdaten, Gerichtsunterlagen und Ermittlungsakten.Die Podcast-Serie im Feed von "11KM Stories" rekonstruiert auf dieser Grundlage den Aufstieg Jeffrey Epsteins, sein internationales Netzwerk aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie die Strukturen, die ihn über Jahre schützten. Gleichzeitig gehen die Autor*innen der Frage nach, warum Warnungen, Hinweise und Aussagen von Betroffenen immer wieder folgenlos blieben.Dabei wird deutlich: Die Geschichte endet nicht mit Epsteins Tod im Jahr 2019. Die Veröffentlichung der Files hat neue Debatten ausgelöst, politische Konflikte verschärft und Verschwörungserzählungen befeuert.Menschen hinter dem SkandalIm Zentrum der Serie von NDR und WDR stehen die Menschen, deren Leben bis heute von den Ereignissen geprägt wird. Eine von ihnen ist Marina Lacerda. Sie erzählt, wie Jeffrey Epstein sie als Minderjährige missbraucht habe. Später wurde sie zu einer wichtigen Zeugin der Ermittlungen. Im Podcast schildert sie, warum sie sich entschlossen hat, öffentlich über ihre Erfahrungen zu sprechen: "It was important for me to break my silence (...) for justice, too." Jahrzehnte nach den Taten kämpft sie weiter für Aufklärung und dafür, dass die Perspektive der Betroffenen nicht in Vergessenheit gerät.Denise George ist die ehemalige Generalstaatsanwältin der US Virgin Islands. Sie erhob Anklage gegen Teile von Epsteins Unterstützer-Netzwerk und versuchte, Gerechtigkeit für die Betroffenen herzustellen. Im Podcast spricht Denise George über die Herausforderung, Epsteins Machtstrukturen juristisch aufzuarbeiten und wie sie sich damit nicht überall beliebt machte. Sie wurde entlassen. "Do you think it was related? Yes, I do."Eine weitere zentrale Figur der Serie ist Trisha Hope aus Texas. Sie galt jahrelang als glühende Unterstützerin Donald Trumps und reiste als sogenannter "Front Row Joe" zu Dutzenden Wahlkampfveranstaltungen quer durch die USA. Der Umgang Trumps mit den Forderungen nach Aufklärung im Fall Epstein brachte sie schließlich zum Umdenken. Besonders dessen Reaktion auf Fragen zu den Opfern habe sie erschüttert. Heute sagt sie: "I don't know if I could say that I've left MAGA, but I do feel like MAGA has left me." An ihrer Geschichte zeigt die Serie, wie stark der Fall Epstein inzwischen auch zu einem politischen Konflikt in den USA geworden ist.Internationale Recherchen und exklusive GesprächeDie Autor*innen sprechen mit Betroffenen, Journalist*innen, Ermittler*innen, Wissenschaftler*innen und Anwält*innen, die den Fall über viele Jahre begleitet haben. Die Podcast-Serie rekonstruiert damit nicht nur Epsteins Missbrauchssystem, sondern beleuchtet auch einen gesellschaftlichen und politischen Skandal, dessen Folgen bis heute nachwirken.Zu den Gesprächspartner*innen gehören unter anderem:- Marina Lacerda, Betroffene und wichtige Zeugin der Ermittlungen- Anonymisiertes Interview mit betroffener Frau aus dem Baltikum- Denise George, ehemalige Generalstaatsanwältin der US Virgin Islands- Dr. Michael Baden, Gerichtsmediziner und Teilnehmer der Obduktion Jeffrey Epsteins- Marc Fisher, Journalist der "Washington Post"- Sandra Navidi, Juristin und Finanzexpertin- Arick Fudali, Anwalt mehrerer Epstein-Betroffener- Mike Rothschild, Experte für Verschwörungserzählungen- Brooke Harrington, Soziologin und Expertin für Superreiche- Trisha Hope, ehemalige Trump-UnterstützerinDie Podcast-Serie greift die Ergebnisse einer umfangreichen Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung auf, die im Sommer 2026 veröffentlicht wurde. Die dort gewonnenen Erkenntnisse zu Epsteins europäischen Verbindungen ins Modellgeschäft und möglichen Unterstützern seines Netzwerks werden im Podcast gemeinsam mit dem Investigativ-Team rund um Anna Klühspies eingeordnet, weitererzählt und mit den veröffentlichten Epstein Files verknüpft.Zwischen Aufklärung und Verschwörungsmythen"Der Epstein-Komplex" erzählt nicht nur die Geschichte eines Sexualstraftäters. Die Serie untersucht auch, wie sich rund um den Fall unzählige Spekulationen, politische Narrative und Verschwörungserzählungen entwickelt haben. Welche Behauptungen sind durch die Akten tatsächlich belegt? Welche nicht? Warum ist der Fall Epstein bis heute ein Projektionsraum für Misstrauen gegenüber Eliten, Medien und Politik? Auch diesen Fragen geht die sechsteilige Staffel nach."11KM Stories - Der Epstein-Komplex" ist eine gemeinsame Produktion von NDR und WDR. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim NDR. Die sechsteilige Staffel ist ab sofort in ARD Sounds verfügbar und überall dort, wo es Podcasts gibt.Link: 11KM Stories · Neue Folgen - Jetzt Podcast anhören! (https://www.ardsounds.de/sendung/11km-stories/urn:ard:show:6bb046d00989db56/)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6377489