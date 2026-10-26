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Dow Jones News
26.10.2026 06:51 Uhr
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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 28. Oktober

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn bzw. -ende am 28. Oktober in Kraft: 

=== 
+ MDAX - NEUAUFNAHME zum Handelsbeginn am 28.10.2026 
  - TK Accelis Group AG & Co KGaA 
 
+ MDAX - HERAUSNAHME zum Handelsende am 28.10.2026 
  - TK Accelis Group AG & Co KGaA 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 01:20 ET (05:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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