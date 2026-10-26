von Patrick Gunti Mehr als 100 Meter unter der Oberfläche des Brünigmassivs entstehen Räume für Kunst, Daten, Wertsachen und Industriegüter. Brünig Mega Safe entwickelt in Lungern individuell ausgebaute Kavernen, die Sicherheit mit einer haushälterischen Bodennutzung verbinden sollen. Die ersten Hochsicherheitsräume sollen ab dem zweiten Quartal 2027 betriebsbereit sein. Käufer erwerben ein im Grundbuch eingetragenes Baurecht. Im Interview erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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