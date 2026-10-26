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Dow Jones News
26.10.2026 07:21 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Zahlenflut und Notenbankentscheidungen

DJ MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Zahlenflut und Notenbankentscheidungen

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche bewegen sich die Kursausschläge an den Börsen und Ostasien meist in engen Grenzen. Beobachter sprechen von Zurückhaltung vor einer Flut von Unternehmenszahlen und den Zinsentscheidungen der US-Notenbank, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan (BoJ), aber auch der Bank of New Zealand im Wochenverlauf. Von der US Federal Reserve und der BoJ werden keine Zinsänderungen erwartet. Vor allem im Begleitkommentar der Fed dürften Anleger aber sehr genau auf etwaige Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs achten, heißt es unter Verweis auf den deutlich gestiegenen Ölpreis und das Inflationsrisiko.

Aktuell gibt der Ölpreis zwar nach, übergeordnet stützt jedoch weiter die Möglichkeit einer weiteren Eskalation des Nahostkonflikts. Der Iran warnte, dass neue Angriffe der israelischen und US-Streitkräfte groß angelegte Gegenschläge zur Folge hätten. Potenzielle Ziele seien Flughäfen, Ölpipelines und andere wirtschaftsrelevante Infrastruktur in der Golfregion, berichtete das Wall Street Journal schon am Freitag.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,1 Prozent. Der breiter gefasste Topix rückt dagegen um 0,4 Prozent vor. In Seoul fällt der Kospi um 0,7 Prozent. An der Börse in Shanghai notiert der Composite-Index 0,2 Prozent höher, während in Hongkong der Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent zulegt.

Unter den Einzelwerten fallen in Hongkong Minimax um 8,3 Prozent und Z.ai um 1,8 Prozent. Händler verweise darauf, dass Moonshot am Freitag das Upgrade zum KI-Modell Kimi K3.1 Pro vorgestellt hat. 

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INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.809,90  +0,2    +1,1      07:00 
Topix 500 (Tokio)     3.112,15  +0,4   +17,0      08:00 
Kospi (Seoul)       5.509,54  -0,7   +30,7      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.250,64  +0,7    -9,3      10:00 
Shanghai-Composite     3.698,01  +0,2    -6,8      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.397,13  -0,5   +16,2      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.384,97  -1,0   -37,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.602,05  -0,6    -4,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:12 % YTD 
EUR/USD           1,1218  +0,1   1,1202     1,1205  -4,5 
EUR/JPY           176,21  +0,3   175,70     176,03  -4,2 
EUR/GBP           0,8386  +0,1   0,8375     0,8373  -3,8 
USD/JPY           157,07  +0,1   156,86     157,10  +0,3 
USD/KRW          1.321,81  -0,1  1.323,60    1.326,10  -8,2 
USD/CNY           6,6688  -0,0   6,6702     6,6722  -4,6 
USD/CNH           6,6688  0,0   6,6690     6,6724  -4,4 
USD/HKD           7,8437  +0,0   7,8416     7,8411  +0,8 
AUD/USD           0,7028  -0,1   0,7033     0,7022  +5,3 
NZD/USD           0,5698  -0,0   0,5699     0,5690  -1,0 
BTC/USD          80.094,33  -0,4 80.415,80    81.730,20  -8,7 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          101,19  -2,0   -2,08     103,27 
Brent/ICE          114,85  -1,6   -1,87     116,72 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.012,20  +0,4   16,68    3.995,52 
Silber            54,22  +0,6    0,33      53,89 
Platin           1.549,50  -0,1   -1,33    1.550,83 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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