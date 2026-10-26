Das Instrument AMI0 DE000A41YGH1 MEDONDO HLDG AG INH KONV. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 26.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument AMI0 DE000A41YGH1 MEDONDO HLDG AG INH KONV. EQUITY has its first trading date on 26.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument AMI0 DE000A41YGH1 MEDONDO HLDG AG INH KONV. EQUITY has its first trading date on 26.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
© 2026 Xetra Newsboard