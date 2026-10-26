Die Suche nach dem ewigen kognitiven Leben geht weiter und bringt viele kuriose Auswüchse hervor. Wir stellen ein paar vor und geben einen Einordnung zu ihrer Umsetzbarkeit. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, was euch zu dem macht, was ihr seid? Die Wissenschaft versichert uns, dass dies ausschließlich mit dem drei Pfund schweren Organ zwischen unseren Ohren zu tun hat - mit seinen Milliarden von Neuronen und Billionen feiner Verbindungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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