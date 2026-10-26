Leipzig (ots) -Steigende Wohnkosten, wachsende Universitätsstädte und veränderte Lebensmodelle sorgen dafür, dass Wohngemeinschaften in deutschen Großstädten wieder stärker in den Fokus rücken. Besonders in Leipzig lässt sich beobachten, dass WG-Wohnen längst nicht mehr nur eine Übergangslösung für Studenten ist. Auch Berufseinsteiger, Auszubildende und Menschen, die neu in eine Stadt ziehen, entscheiden sich bewusst für gemeinschaftliche Wohnformen.Für Sven Schwarzat, Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH, ist diese Entwicklung auch aus immobilienwirtschaftlicher Sicht interessant. Das Leipziger Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit dem Ankauf, der Entwicklung und der Vermietung von Immobilien und setzt sich dabei regelmäßig mit der Frage auseinander, wie vorhandener Wohnraum effizient genutzt werden kann.Leipzig wächst - Wohnraum bleibt gefragtLeipzig hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der attraktivsten urbanen Zentren Ostdeutschlands entwickelt. Hochschulen, Kultur, Gastronomie und eine vergleichsweise junge Bevölkerung prägen die Stadt. Gleichzeitig führt die Attraktivität Leipzigs zu einer steigenden Nachfrage nach Immobilien.Gerade für junge Menschen stellt sich dabei häufig die Frage, wie sie zentral und gleichzeitig bezahlbar wohnen können. Eine eigene Wohnung bedeutet nicht nur eine höhere Kaltmiete. Auch Betriebskosten, Strom, Internet und gegebenenfalls die Anschaffung einer kompletten Einrichtung müssen allein getragen werden. In einer Wohngemeinschaft verteilen sich zahlreiche Kosten auf mehrere Bewohner. Gleichzeitig können größere Immobilien effizienter genutzt werden."Die entscheidende Frage ist nicht nur, wie viel Wohnraum vorhanden ist, sondern auch, wie sinnvoll dieser genutzt wird", sagt Sven Schwarzat. Nach Ansicht des Immobilienunternehmers können gemeinschaftliche Wohnkonzepte einen Baustein darstellen, um vorhandene Flächen besser auszunutzen.WG-Wohnen verändert sichDas klassische Bild der improvisierten Studenten-WG trifft heute nur noch auf einen Teil des Marktes zu. Moderne WG-Konzepte verfügen teilweise über sanierte Gemeinschaftsbereiche, zeitgemäße Bäder und Küchen sowie klar definierte private Bereiche.Auch die Anforderungen der Bewohner haben sich verändert. Eine schnelle Internetverbindung, gute Verkehrsanbindung und ein zeitgemäßer Zustand der Immobilien spielen eine immer größere Rolle.Die Schwarzat Capital GmbH beschäftigt sich in Leipzig intensiv mit Immobilien im Bestand. Gerade größere Wohnungen und Gebäude können grundsätzlich Möglichkeiten für gemeinschaftliche Wohnformen bieten.Dabei ist nicht jedes Objekt automatisch geeignet. Grundriss, Zimmergrößen, Gemeinschaftsflächen, sanitäre Einrichtungen und die baurechtliche Situation müssen zusammenpassen.Mehr Wohnraum durch effizientere NutzungEine der zentralen Diskussionen auf angespannten Wohnungsmärkten betrifft die Frage, wie zusätzlicher Wohnraum entstehen kann. Neubau ist eine Möglichkeit, allerdings mit hohen Grundstückspreisen, langen Planungsphasen und erheblichen Baukosten verbunden.Daneben existiert der große Bereich der Bestandsimmobilien. Sven Schwarzat sieht hier erhebliches Potenzial. Bestehende Immobilien können modernisiert, Grundrisse angepasst und bislang schlecht genutzte Flächen einer sinnvolleren Verwendung zugeführt werden.Gerade Leipzig besitzt einen umfangreichen Bestand an Altbauten. Diese Immobilien prägen das Stadtbild, stellen Eigentümer und Projektentwickler jedoch zugleich vor besondere Herausforderungen. Sanierungen sind häufig komplex und kostenintensiv. Gleichzeitig bieten großzügige Grundrisse Chancen für unterschiedliche Wohnkonzepte.Gemeinschaft und Flexibilität als ArgumentNeben finanziellen Überlegungen gibt es einen weiteren Grund für die Attraktivität von Wohngemeinschaften: soziale Kontakte. Wer für Studium oder Beruf neu nach Leipzig zieht, verfügt häufig noch nicht über ein großes persönliches Netzwerk. Eine WG kann den Einstieg in eine neue Stadt erleichtern.Hinzu kommt die Flexibilität. Junge Menschen planen ihr Leben häufig nicht über Jahrzehnte an einem Standort. Studienwechsel, Auslandssemester oder berufliche Veränderungen gehören zur Realität. Entsprechend gefragt sind Wohnangebote, die zu dieser Lebensphase passen. Für Unternehmen wie die Schwarzat Capital GmbH bedeutet dies, Immobilien nicht ausschließlich aus der Perspektive klassischer Wohnmodelle zu betrachten.WG-Wohnen bleibt ein Teil des Leipziger ImmobilienmarktesWohngemeinschaften werden den klassischen Wohnungsbau nicht ersetzen. Sie können jedoch einen Teil der Nachfrage auffangen und vorhandene Immobilien effizient nutzen.Für Sven Schwarzat ist deshalb entscheidend, verschiedene Wohnformen nicht gegeneinander auszuspielen. Familien benötigen andere Immobilien als Studenten, Senioren andere als Berufseinsteiger. Ein funktionierender Immobilienmarkt benötigt unterschiedliche Angebote.Gerade in einer dynamischen Stadt wie Leipzig dürfte gemeinschaftliches Wohnen deshalb auch künftig eine relevante Rolle spielen. Für die Schwarzat Capital GmbH bleibt die Frage, wie bestehende Immobilien an veränderte Bedürfnisse angepasst werden können, ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit.Weitere Informationen finden Sie unter: https://schwarzat-capital.de/index.htmlPressekontakt:Schwarzat Capital GmbHE-Mail: info@schwarzat-capital.deWebseite: https://schwarzat-capital.de/Original-Content von: Schwarzat Capital GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180470/6377521