Mitteilung der Mutares SE & Co. KGaA: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Erwerb der SRT Group und ihrer Tochtergesellschaften von Quiver - Führende Plattform für urbane und Last-Mile-Logistik - Umsatz von rund EUR 50 Mio. - Closing der Transaktion wird in Q4/2026 erwartet Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat ein unwiderrufliches Angebot zum Erwerb von Stuart (SRT Group SAS und ihrer Tochtergesellschaften, "Stuart") von Quiver erhalten. Das Closing der Transaktion wird in Q4/2026 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der Information der Arbeitnehmervertreter. Stuart betreibt eine der führenden Plattformen für urbane und Last-Mile-Logistik in Europa und verbindet Unternehmen branchenübergreifend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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