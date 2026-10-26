NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Sector Perform" belassen. Trung Huynh ging in seinem am Montag vorliegenden Kommentar auf eine Investorenpräsentation des MS-Mittels Remibrutinib plus Teriflunomide versus Teriflunomide-Monotherapie gegen die relapsierende Multiple Sklerose ein. Die Veranstaltung sei gut gewesen, allerdings dürften bestimmte Daten die Debatte am Laufen halten, ob die Sicherheitsvorteile den Effizienzunterschied aufwögen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0012005267
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 20:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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