Berlin (ots) -Die private Altersvorsorge in Deutschland steht vor einem Neustart: Ab Januar 2027 soll das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot die bisherige Riester-Rente für Neuabschlüsse ablösen. Damit eröffnen sich neue Möglichkeiten, langfristig und kapitalmarktorientiert Vermögen aufzubauen. Für wen lohnt sich das neue Modell? Wie funktioniert die staatliche Förderung und welche Rolle spielt die zusätzliche private Vorsorge? Antworten auf diese Fragen gibt ONESTY in drei kostenlosen Online-Webinaren für Verbraucher am 3. November, 16. November und 1. Dezember 2026.Unter dem Titel "Altersvorsorgedepot ab 2027: Was es für deinen Vermögensaufbau bedeutet" erklärt ONESTY-CEO und Kapitalmarktexperte Stefan Granel in jeweils rund 20 Minuten die wichtigsten Neuerungen, Chancen und Grenzen des Altersvorsorgedepots. Im Anschluss können die Teilnehmenden ihre Fragen live stellen.Abschied von Riester: ONESTY setzt seit jeher auf andere VorsorgelösungenMit der Reform reagiert die Politik auf die Schwächen der bisherigen Riester-Rente, die unter anderem wegen ihrer Komplexität, begrenzten Renditechancen und mangelnden Flexibilität in der Kritik stand. Das neue Altersvorsorgedepot 2027 soll staatlich geförderte Investitionen in Aktienfonds und ETFs ohne verpflichtende Kapitalgarantie ermöglichen.ONESTY begrüßt diesen Schritt. Das Unternehmen hat die Riester-Rente nie empfohlen und stattdessen auf andere Formen der privaten Altersvorsorge gesetzt. Mit dem neuen Altersvorsorgedepot 2027 sieht ONESTY nun zusätzliche Chancen, staatliche Förderung und langfristigen Vermögensaufbau am Kapitalmarkt miteinander zu verbinden."Wir haben die Riester-Rente nicht empfohlen, weil wir überzeugt sind, dass Altersvorsorge mehr bieten muss als staatliche Zulagen. Das neue Altersvorsorgedepot ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Entscheidend ist aber, dass Menschen nicht nur die Förderung betrachten, sondern ihre gesamte finanzielle Zukunft im Blick behalten. Unser Ziel ist es, ihnen das nötige Wissen zu vermitteln, damit sie selbstbestimmt entscheiden und langfristig Vermögen aufbauen können", erklärt Granel und ergänzt: "Für Menschen, die kurz vor dem Renteneintritt stehen, könnten sich durch eine Umstellung auf das Altersvorsorgedepot die Renten durch deutlich verbesserte Rentengarantiewerte oder einen Auszahlungsplan mehr als verdoppeln."Staatliche Förderung nutzen und private Altersvorsorge mitdenkenDas Altersvorsorgedepot 2027 bietet neue Möglichkeiten für den langfristigen Vermögensaufbau. Wie attraktiv die Förderung im Einzelfall ausfällt, hängt unter anderem von den persönlichen Beiträgen und der familiären Situation ab.ONESTY verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Das staatlich geförderte Depot kann einen wichtigen Baustein der Altersvorsorge darstellen. Ergänzende private Vorsorgelösungen, beispielsweise fondsgebundene Rentenversicherungen, können darüber hinaus zusätzliche Flexibilität und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bieten.Denn bei der Altersvorsorge geht es nicht allein darum, im Ruhestand finanziell abgesichert zu sein. Es geht auch darum, sich persönliche Wünsche erfüllen zu können, finanzielle Freiräume zu schaffen und die eigene Zukunft aktiv zu gestalten.In den Webinaren erfahren Interessierte deshalb nicht nur, wie die neue Förderung funktioniert, sondern auch, welche Fragen sie bei der Gestaltung ihrer individuellen Vorsorgestrategie berücksichtigen sollten.Drei kostenlose Webinare für mehr FinanzwissenMit den Webinaren möchte ONESTY Finanzwissen verständlich und praxisnah vermitteln. Das Angebot richtet sich sowohl an Menschen, die bereits für das Alter vorsorgen, als auch an diejenigen, die sich erstmals mit ihrem langfristigen Vermögensaufbau beschäftigen.Die Termine im Überblick:3. November um19:00 Uhr16. November um 18:00 Uhr1. Dezember um 19:00 UhrDie Teilnahme ist kostenlos und findet online statt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden ihren persönlichen Zugangslink per E-Mail.Weitere Informationen und Anmeldung unter:https://onesty.de/finanzberatung/webinar-altersvorsorgedepotÜber die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel von ONESTY ist es, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/6377545