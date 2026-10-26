Berlin (ots) -Ein kurzes Interview mit Joachim Reinke, Geschäftsführer von einfachISO und Experte für Informationssicherheit, ISO 27001 und den Schutz von Unternehmen vor Cyberrisiken.1. Bundesweiter Hacker-Alarm: Warum sind viele Unternehmen auf solche Sicherheitslücken nicht ausreichend vorbereitet?Joachim Reinke: "Viele Unternehmen investieren zwar in Firewalls und Sicherheitssoftware, vernachlässigen aber die organisatorische Seite der Informationssicherheit. Häufig ist nicht eindeutig geregelt, wer für Sicherheitsupdates verantwortlich ist, wie schnell auf kritische Warnungen reagiert werden muss und welche Systeme besonders gefährdet sind. Genau hier setzen Standards wie ISO 27001 an. Sie helfen Unternehmen, Risiken systematisch zu erkennen und klare Verantwortlichkeiten festzulegen."2. Können Unternehmen durch fehlende Sicherheitsstandards nicht nur Daten, sondern auch wichtige Kunden verlieren?Joachim Reinke: "Ein Cyberangriff kann weitreichende wirtschaftliche Folgen haben. Neben Betriebsunterbrechungen und möglichen Datenverlusten steht auch das Vertrauen von Kunden und Geschäftspartnern auf dem Spiel. Gerade größere Auftraggeber erwarten zunehmend nachweisbare Informationssicherheit. Unternehmen, die keine klaren Sicherheitsprozesse vorweisen können, riskieren deshalb nicht nur Schäden durch Hackerangriffe, sondern möglicherweise auch den Verlust wichtiger Aufträge."3. Welche Sicherheitsmaßnahmen sollten Unternehmer nach dem aktuellen Hacker-Alarm dringend überprüfen?Joachim Reinke: "Unternehmen sollten fünf Punkte kontrollieren: Erstens, ob ihre IT-Systeme regelmäßig auf Schwachstellen überprüft werden. Zweitens, ob Verantwortlichkeiten für Sicherheitsupdates eindeutig geregelt sind. Drittens, ob sensible Unternehmensdaten ausreichend geschützt werden. Viertens, ob ein funktionierender Notfallplan für Cyberangriffe existiert. Und fünftens, ob die Sicherheitsmaßnahmen regelmäßig überprüft und verbessert werden. ISO 27001 bietet dafür einen strukturierten Rahmen, ersetzt aber keine notwendigen technischen Updates."Über Joachim ReinkeJoachim Reinke ist Fachbuchautor, Experte für Informationssicherheit und Mitglied des Teams von einfachISO. Er begleitet IT-Dienstleister, Software-Agenturen und SaaS-Unternehmen auf ihrem Weg zur ISO 27001-Zertifizierung. Sein Schwerpunkt liegt auf klar strukturierten, praxisnahen Lösungen speziell für kleine und mittlere Unternehmen. Bereits über 100 Unternehmen hat er erfolgreich bis zur Zertifizierung geführt. Weitere Informationen unter: https://einfachiso.de/Pressekontakt:einfachISO GmbHVertreten durch: Jörn Bungartz, Joachim ReinkeE-Mail: info@einfachiso.deWebsite: https://einfachiso.de/Original-Content von: einfachISO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182384/6377542