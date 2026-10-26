Anthropic wächst rasant und zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz. Doch die enormen Kosten für Rechenkapazitäten könnten den Weg in die Gewinnzone erheblich erschweren. Mit Blick auf den erwarteten Börsengang rücken die finanziellen Risiken zunehmend in den Fokus. Milliarden für Cloud und Hochleistungschips Anthropic könnte innerhalb der kommenden zehn Jahre bis zu 750 Milliarden US-Dollar für KI-Rechenleistung ausgeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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