Die großen Technologiewerte haben in diesem Jahr ihre Führungsrolle verloren. Der Index der sieben größten US-Techkonzerne liegt seit Januar nur rund 6,5 Prozent im Plus, der breite S&P 500 kommt auf 11 Prozent. In der vergangenen Woche hat sich diese Entwicklung noch verschärft. Anleger schichten aus Technologieaktien in substanzstärkere Titel um, und das betrifft längst auch die zweite und dritte Reihe der KI-Profiteure. Der Absturz eines Chipausrüsters um fast 12 Prozent an nur einem Tag zeigt, wie dünn die Luft geworden ist. Ob daraus eine Kaufgelegenheit wird oder eine tiefere Korrektur, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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