Selten hat ein einzelnes Quartal so viel Bewegung in zwei Aktien gebracht. SpaceX hat seinen Umsatz um 161 Prozent gesteigert und erstmals seit dem Börsengang im Juni einen Gewinn ausgewiesen. Tesla legte am Tag darauf Zahlen vor, die bestenfalls solide ausfielen. Und Elon Musk hat sich ausgerechnet in dieser Woche offen für einen Zusammenschluss beider Unternehmen ausgesprochen. Beide Konzerne haben bereits Sonderausschüsse eingesetzt, die eine Fusion prüfen sollen. Für Anleger stellt sich damit eine Frage, die weit über Musk hinausgeht: Entsteht hier ein Konzern, der die nächste Stufe der Künstlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Alphabriefe