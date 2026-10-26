Die DKM 2026 steht vor der Tür. Die Speaker's Corner ist auch in diesem Jahr eine zentrale Bühne der Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche. Die Highlights im Überblick. Die Speaker's Corner bildet auch 2026 eine zentrale Bühne der DKM. Am Dienstag, 27.10.2026, diskutieren führende Köpfe der Maklerwelt darüber, wie geopolitische Risiken, regulatorische Dynamiken und technologische Sprünge die Spielregeln in der Industrieversicherung verändern. Themen sind unter anderem komplexere Risikolandschaften, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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