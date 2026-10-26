Dynamische Tarife sind noch ein Nischenphänomen im Strommarkt: Nur drei Prozent der Teilnehmer einer Yougov-Umfrage unter gut 2. 000 Bürgern gibt an, bereits einen solchen Tarif zu nutzen. Immerhin 15 Prozent wollen künftig einen dynamischen Stromtarif wählen. Und mehr als die Hälfte der Befragten hat zumindest schon einmal davon gehört. Die Umfrage hat die Smart-Meter-Initiative (SMI) in Auftrag gegeben, zu der sich die Versorger Octopus Energy, Ostrom, Tibber und Rabot Energy zusammengeschlossen haben. Damit wissen heute mehr Menschen von dynamischen Stromtarifen als bei der letzten Befragung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland