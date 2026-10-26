München/Langenhagen (ots) -Jetzt ist es soweit: Ab sofort gibt es bei jedem Einkauf in den expert-Fachgeschäften, den expert-Fachmärkten und im Onlineshop auf expert.de PAYBACK Punkte. PAYBACK kommt damit einem langgehegten Wunsch seiner 35 Millionen Kundinnen und Kunden nach. Mit dieser Partnerschaft wird der Einkauf von Consumer Electronics, Telekommunikation, Entertainment und Elektrohausgeräten jetzt noch lohnender."Wir freuen uns sehr, dass es nun losgeht und wir Teil des marktführenden Loyalty-Programms sind. Mit PAYBACK können sich nun auch unsere Kundinnen und Kunden ganz einfach für Einkäufe belohnen, sie erhalten noch relevantere Angebote und sie können mit nur einer App gleich bei 700 Unternehmen profitieren", so Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE.Auch bei PAYBACK ist die Freude über den Neuzugang groß. "expert ist eine der beliebtesten Fachhandelskooperationen Deutschlands und stand bei unseren Kundinnen und Kunden ganz oben auf der Wunschliste. Wir freuen uns sehr, ihnen nun eine weitere wichtige Möglichkeit zu bieten, ihr Punktekonto schnell zu füllen und bei ihren Einkäufen zu sparen", so Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung.Zum Start der Partnerschaft profitieren PAYBACK Kundinnen und Kunden von besonders attraktiven (Punkte-)Angeboten und können ihre Punkte vervielfachen. expert ist ein weiterer wichtiger Neuzugang in diesem Jahr im PAYBACK Partnerverbund und zahlt auf den zentralen Erfolgsfaktor "Ein Programm, viele Partner, viele Punkte" ein.Über expert:Elektrohausgeräte. Aktuell sind in ihr 171 expert-Gesellschafter mit insgesamt 364 Standorten im gesamten Bundesgebiet zusammengeschlossen. Für über 14.000 Mitarbeiter ist expert deutschlandweit ein starker und verlässlicher Arbeitgeber. Getreu dem Markenclaim "Mit den besten Empfehlungen" steht expert wie kein anderer Elektronikfachhändler für höchste Service- und Beratungskompetenz. In der über 60-jährigen Unternehmensgeschichte hat expert seine starke Position im Markt gefestigt und ist heute zweitgrößter Elektronikfachhändler in Deutschland. Seit Jahren verzeichnet die expert-Gruppe Geschäftsergebnisse, die über dem Branchendurchschnitt liegen. Im Geschäftsjahr 2025/2026 belief sich der Innenumsatz zu Industrieabgabepreisen (ohne MwSt.) auf 2,05 Milliarden Euro. www.expert.deDie expert-Gruppe ist an mehr als 4.000 Standorten in insgesamt 23 Ländern vertreten. Die jeweiligen Landesgesellschaften sind in der 1967 gegründeten expert International GmbH zusammengeschlossen, die ihren Sitz in Zug (Schweiz) hat. Im Jahr 2025 erwirtschafteten alle Mitglieder der expert International einen Gesamtumsatz von rund 16 Milliarden Euro. www.expert.orgÜber PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Kundenfreundlichste App" (Focus Money), "App mit dem größten Mehrwert" (SZ) und "Lieblingsapp der Deutschen" (WirtschaftsWoche). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS), "Eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands 2026" (CAPITAL) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:expert SEViviane MüllerUnternehmenskommunikationBayernstraße 4 | D-30855 LangenhagenTel.: +49 511 7808-250E-Mail: presse@expert.dehttp://www.expert.dePAYBACKNina PurtscherPressesprecherinMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6377600