Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kerninflation in Japan hat im September offiziellen Daten zufolge erstmals seit 9 Monaten wieder die Zielmarke der Zentralbank von 2% übertroffen und damit die Argumente für eine baldige Zinserhöhung untermauert, so die Analysten der Nord LB.Der Kernindex der Verbraucherpreise, der frische Lebensmittel ausschließe, aber Energiekosten beinhalte, sei im Jahresvergleich um 2,1% gestiegen. Dies habe den Erwartungen von Analysten entsprochen, nachdem die Teuerungsrate im August noch bei 1,7 Prozent gelegen habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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