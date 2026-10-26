Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmärkte stehen angesichts der vielfältigen Krisenherde unter Druck, was sich in hohen Kursschwankungen widerspiegelt, so die Analysten der Helaba.Mit einer nachhaltigen Beruhigung sei vorerst nicht zu rechnen, auch weil in dieser Woche wichtige Datenveröffentlichungen und Notenbanksitzungen anstünden, die für zusätzliche Bewegung sorgen könnten. Heute richte sich die Aufmerksamkeit auf das ifo Geschäftsklima Deutschland. Andere Stimmungsindikatoren hätten zum Teil Rückgänge verzeichnet, sodass die Vorgabe negativ sei. Die fehlenden Perspektiven im Ukraine- und im Irankrieg und die damit einhergehend hohen Energiepreise würden ein schwieriges Umfeld schaffen. Hinzu würden gestiegene Renditen und ausgeweitete EWU-Spreads kommen. Die Analysten würden sich leicht unterhalb der Konsensschätzung positionieren. Dennoch sollte der Markteinfluss im Vorfeld der FOMC-Zinsentscheidung und der EZB-Ratssitzung überschaubar sein. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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