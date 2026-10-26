Die gemeinsam mit Tuya Smart entwickelte AC-gekoppelte Batterie mit 6 kWh Kapazität ermöglicht die Nachrüstung bestehender Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden mit KI-Energiemanagement der Stufe 4

MÜNCHEN, Oct. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conow, eine Marke für ein KI-basiertes digitales Energieökosystem, die gemeinsam mit dem globalen Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) entwickelt wurde, hat den Atlas 6000 AC in Deutschland auf den Markt gebracht. Der Plug-and-Play-Heimspeicher als Vorzeigeprodukt der Marke wird von einem Konzeptfilm begleitet, der zeigt, wie Conow AIX mithilfe künstlicher Intelligenz die Energieerzeugung, -speicherung und den Energieverbrauch im Haushalt aufeinander abstimmt.

Der Atlas 6000 AC wurde für Haushalte mit bereits installierter Dach-PV-Anlage entwickelt. Er bietet eine Grundkapazität von 6.028 Wh und einen bidirektionalen AC-Wechselrichter mit 3.000 W Leistung. Dank der AC-Kopplung lässt sich das System über eine herkömmliche Haushaltssteckdose mit 800 W in etwa drei Minuten nachrüsten - ohne Neuverkabelung und ohne den vorhandenen Wechselrichter austauschen zu müssen. Für eine Ausgangsleistung von bis zu 3.000 W ist die Installation durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erforderlich.

Für deutsche Haushalte mit Photovoltaikanlage wird es zunehmend zum Kostenproblem, überschüssigen Strom zu niedrigen Preisen ins Netz einzuspeisen und später teureren Strom zurückzukaufen. Dynamische Stromtarife sorgen im Tagesverlauf für zusätzliche Preisschwankungen. Conow AIX begegnet dieser Herausforderung, indem die Lösung dynamische Stromtarife, Solarstromprognosen und den Strombedarf des Haushalts in Echtzeit optimiert und zugleich kompatible Wärmepumpen, Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Smart-Home-Geräte koordiniert.

Conow AIX unterstützt mehr als 3.000 Kategorien intelligenter Geräte und 6.000 Wärmepumpen. Darüber hinaus ist das System im Vereinigten Königreich und in Europa mit mehr als 1.000 Anbietern dynamischer Stromtarife integriert. Die Unterstützung optischer Zählerlesegeräte und führender Smart-Meter-Ökosysteme ermöglicht eine schnelle Regelung zur Vermeidung von Netzeinspeisung sowie eine intelligente Nutzung dynamischer Strompreise zur Kostenoptimierung.

"Die zukünftige Energieversorgung im Haushalt wird nicht durch einzelne Geräte bestimmt, sondern dadurch, wie gut sie miteinander zusammenarbeiten", so Ke Yang, Global GTM Lead bei Conow. "Conow AIX vernetzt Energieanlagen, optimiert ihren Betrieb und ermöglicht es Haushalten, an neuen flexiblen Diensten teilzunehmen. Gemeinsam mit Tuya Smart setzen wir unser Motto 'Make Energy Yours' in die Praxis um."

Der Atlas 6000 AC verbindet ein kompaktes, preisgekröntes Design mit LiFePO4-Zellen in Automobilqualität, einer Dauerleistung von 3.000 W im Lade- und Entladebetrieb, Schutzart IP65 und einer zehnjährigen Garantie. Das Sicherheitssystem umfasst eine thermische Isolierung auf Zellebene sowie ein Aerosol-Brandunterdrückungssystem. Die drahtlose Paralleltechnologie AirMesh ermöglicht eine Erweiterung der Speicherkapazität auf bis zu 60 kWh.

Der Konzeptfilm ist hier verfügbar: https://youtu.be/RciFh-EN6uk

Der Atlas 6000 AC ist ab sofort in Deutschland über autorisierte lokale Vertriebspartner erhältlich:

https://www.tepto.de/Conow-Atlas-6000-AC

https://sonnenmatrix.de/products/conow-atlas-6000-ac-heimspeicher-6kwh-3000w

https://flexisolar.de/products/conow-atlas-6000-ac

Weitere Informationen und den kostenlosen Energiesparrechner finden Sie unter:

www.conow.com/products/atlas-6000-ac-plugin-home-battery

Medienkontakt: Sansa Peng (sansa.peng@tuya.com)

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