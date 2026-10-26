DJ Spanische und portugiesische Aktien nach Brasilien-Wahl unter Druck

DOW JONES--Der überraschende Wahlausgang in Brasilien belastet die Börsen in Portugal und Spanien. Spanien gehört zu den größten ausländischen Investoren in dem südamerikanischen Land, auch das frühere Mutterland zu Kolonialzeiten, Portugal, ist stark mit der brasilianischen Wirtschaft verflochten. Belastend wirkt der überraschende Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva über den konservativen und als wirtschaftsfreundlich geltenden Herausforderer Flavio Bolsonaro bei der Stichwahl der Präsidentschaftswahlen. Bolsonaro hatte die erste Runde noch gewonnen. Die brasilianische Börse dürfte einbrechen.

Während der DAX um 0,7 Prozent zulegt, verlieren PSI-20 in Lissabon und IBEX-35 in Madrid jeweils 0,6 Prozent. Die Aktien der spanischen Unternehmen Santander und Telefonica, die beide auf dem brasilianischen Markt stark engagiert sind, stürzen um 5 bzw. 7,2 Prozent ab. Auch das portugiesische Energie-Unternehmen Galp Energia ist in Basilien äußerst aktiv, der Kurs bricht um 9,3 Prozent ein.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2026 04:45 ET (08:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.