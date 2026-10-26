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PLAN-B NET ZERO führt POWER PLUS Tarif ein - Bündelung von Energie und Premium-Vorteilen der PLAN-B NEO App



26.10.2026 / 10:17 CET/CEST

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PLAN-B NET ZERO führt POWER PLUS Tarif ein - Bündelung von Energie und Premium-Vorteilen der PLAN-B NEO App Zug/Mühlheim am Main, 26. Oktober 2026 - Die PLAN-B NET ZERO AG ("PLAN-B"), ein innovativer Anbieter digital integrierter Neo-Energy-Lösungen, führt über ihre Tochtergesellschaft PLAN-B NET ZERO Energy GmbH mit dem Tarif POWER PLUS ein Modell ein, in dem der Stromvertrag zu einer digitalen Mitgliedschaft wird. Das Modell überträgt das Prinzip digitaler Neobanken auf den Strommarkt. POWER PLUS verbindet eine Stromlieferung aus 100 % erneuerbaren Quellen mit den Premium-Funktionen der PLAN-B NEO App und ist Teil des Neo-Energy-Geschäftsmodells, das das Unternehmen als neue Kategorie der Energieversorgung versteht: intelligent, datenbasiert und vernetzt. Die Stromlieferung ist dabei mit dem Gütesiegel ok-power-plus zertifiziert. Bereits kurz nach dem Start des neuen Tarifs am 1. Oktober 2026 nutzen nahezu eintausend Kunden das Angebot.



Kunden mit dem neuen Tarif erhalten NEO Premium dauerhaft kostenlos. Dazu gehören eine kostenlose eSIM, Zahlpausen von bis zu drei Monaten pro Jahr, ein umfassender VIP-Support, eine flexible Anpassung der Abschläge sowie die Teilnahme am Gewinnspiel "Wheel of Watt" mit einem zusätzlichen Gewinncode pro Woche. Zählerstände lassen sich ebenfalls über die App melden und Vertragsdaten ändern, einfach, schnell und ohne Warteschleife. PLAN-B nutzt die Verbrauchsdaten, um ihre bestehenden Angebote zu optimieren und neue Services sowie individuelle Kundenangebote zu entwickeln. Das Unternehmen baut Neo Energy mit eigener Technologie, Partnern und einer Community, die kontinuierlich wächst, zu einer neuen Kategorie im Strommarkt auf.



POWER PLUS ist auch für Bestandskunden buchbar. Zusätzlich erhalten Kunden 240 kWh Freistrom im ersten Jahr sowie einen individuellen Treue-Bonus, der nach zwölf Monaten in der App genutzt oder ausgezahlt werden kann. Der Tarif hat eine Vertragslaufzeit von zwölf Monaten und keine Preisgarantie.



Bradley Mundt, Gründer und CEO der PLAN-B NET ZERO AG, betont: "Mit POWER PLUS setzen wir unser Neo-Energy-Geschäftsmodell für unsere Kunden konsequent um. Dass nahezu eintausend Kunden das Angebot bereits kurz nach dem Start nutzen, zeigt, dass wir auf Basis unserer eigenen Technologieplattform eine umfassende Community aufbauen können und das grundsätzliche Interesse unserer Kunden an digitalen Zusatzleistungen."





Über PLAN-B NET ZERO

Die PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Nutzerbasis von rund 115.000 Plattform-Usern (davon rund die Hälfte eigene Stromkunden in Belieferung; Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 66 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.



Weitere Informationen unter: www.planbnetzero.com



Pressekontakt

PLAN-B NET ZERO AG

Julia Schnitger

E-Mail: presse@planbnetzero.com



Kirchhoff Consult GmbH

Adrian Witt

Telefon: +49 40 60 91 86 97

E-Mail: planb@kirchhoff.de



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