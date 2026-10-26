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PLAN-B NET ZERO führt POWER PLUS Tarif ein - Bündelung von Energie und Premium-Vorteilen der PLAN-B NEO App
Zug/Mühlheim am Main, 26. Oktober 2026 - Die PLAN-B NET ZERO AG ("PLAN-B"), ein innovativer Anbieter digital integrierter Neo-Energy-Lösungen, führt über ihre Tochtergesellschaft PLAN-B NET ZERO Energy GmbH mit dem Tarif POWER PLUS ein Modell ein, in dem der Stromvertrag zu einer digitalen Mitgliedschaft wird. Das Modell überträgt das Prinzip digitaler Neobanken auf den Strommarkt. POWER PLUS verbindet eine Stromlieferung aus 100 % erneuerbaren Quellen mit den Premium-Funktionen der PLAN-B NEO App und ist Teil des Neo-Energy-Geschäftsmodells, das das Unternehmen als neue Kategorie der Energieversorgung versteht: intelligent, datenbasiert und vernetzt. Die Stromlieferung ist dabei mit dem Gütesiegel ok-power-plus zertifiziert. Bereits kurz nach dem Start des neuen Tarifs am 1. Oktober 2026 nutzen nahezu eintausend Kunden das Angebot.
Bradley Mundt, Gründer und CEO der PLAN-B NET ZERO AG, betont: "Mit POWER PLUS setzen wir unser Neo-Energy-Geschäftsmodell für unsere Kunden konsequent um. Dass nahezu eintausend Kunden das Angebot bereits kurz nach dem Start nutzen, zeigt, dass wir auf Basis unserer eigenen Technologieplattform eine umfassende Community aufbauen können und das grundsätzliche Interesse unserer Kunden an digitalen Zusatzleistungen."
Über PLAN-B NET ZERO
Die PLAN-B NET ZERO AG etabliert eine neue Kategorie im europäischen Energiemarkt: Neo Energy. Das Unternehmen verbindet Energieversorgung mit digitalen Technologie-, Steuerungs- und Plattformlösungen und positioniert sich damit als dynamisch wachsender Anbieter integrierter Neo-Energy-Lösungen. Analog zu den Entwicklungen im Fintech-Bereich überträgt PLAN-B die Prinzipien digitaler Disruption konsequent auf den Energiemarkt. Mit Neo Energy verfolgt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das klassische Energieversorgung mit digitaler Kundeninteraktion, Datenintelligenz und skalierbaren Technologielösungen verknüpft. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2023 hat PLAN-B eine Nutzerbasis von rund 115.000 Plattform-Usern (davon rund die Hälfte eigene Stromkunden in Belieferung; Stand: 30. Juni 2026) aufgebaut und einen jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von mehr als 66 Mio. Euro erreicht. Damit zählt PLAN-B nach eigener Einschätzung zu den am schnellsten wachsenden Energieplattformen in der DACH-Region.
Weitere Informationen unter: www.planbnetzero.com
Pressekontakt
PLAN-B NET ZERO AG
Julia Schnitger
E-Mail: presse@planbnetzero.com
Kirchhoff Consult GmbH
Adrian Witt
Telefon: +49 40 60 91 86 97
E-Mail: planb@kirchhoff.de
26.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PLAN-B NET ZERO
|Gubelstrasse 12
|6300 Zug
|Schweiz
|E-Mail:
|info@planbnetzero.com
|Internet:
|https://planbnetzero.com/
|EQS News ID:
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2422036 26.10.2026 CET/CEST