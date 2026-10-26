Die Continentale baut ihre Produktpalette um einen neuen Krankenvolltarif aus. Versicherte können sich zwischen drei Tarifstufen entscheiden und zusätzliche Tarifbausteine hinzuwählen. Ein wesentliches Merkmal des Angebots ist die maximale leistungsdynamische Selbstbeteiligung. Mit "Continentale SELECT" bietet die Continentale ab November einen neuen Krankenversicherungsvolltarif. Versicherte können zwischen drei Tarifstufen wählen und ihren Versicherungsschutz durch zusätzliche Tarifbausteine individuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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