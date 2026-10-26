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Nahverkehr Schwerin erneuert IT-System und Fahrzeugtechnik mit IVU-Lösungen



26.10.2026 / 10:23 CET/CEST

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Die Nahverkehr Schwerin GmbH (NVS) nutzt bereits die IVU.suite für Planung und Betrieb und modernisiert nun ihre Systemlandschaft mit zusätzlicher Soft- und Hardware der IVU Traffic Technologies AG. Neue Bordrechner, eine webbasierte Leitstelle, digitales Gerätemanagement und mobile Anwendungen für Mitarbeitende erweitern künftig das bestehende System. Den NVS und die IVU verbindet eine jahrzehntelange Partnerschaft. Nun optimiert das kommunale Verkehrsunternehmen seine Planungsprozesse und erneuert seine technische Basis. Fahrzeugtechnik, Leitstelle, Planung sowie Flotten- und Gerätemanagement greifen künftig auf eine gemeinsame Systemplattform aus einer Hand zurück. Dafür erhalten alle 44 Busse und 30 Straßenbahnen neue Bordrechner sowie ein neues zentrales Hintergrundsystem, das die Fahrzeuge mit der Leitstelle und den bestehenden Anwendungen verbindet. Damit erneuert der NVS auch ihr rechnergestütztes Betriebsleitsystem, kurz ITCS, mit dem die Leitstelle den Verkehr überwacht und steuert. Künftig ergänzen die webbasierte Leitstelle und das digitale Gerätemanagement die bestehende IVU.suite. Damit lässt sich der laufende Betrieb direkt im Browser steuern, während die Bordgeräte zentral überwacht und per Fernzugriff gewartet werden. Über das Mitarbeiterportal können Beschäftigte zudem Informationen und Aufgaben mobil abrufen. Die Lösungen für Bus und Straßenbahn gehen getrennt in den Betrieb, damit der NVS bewährte Abläufe kontrolliert in die neue Systemlandschaft übertragen kann. "Als moderner Mobilitätsdienstleister treiben wir die Digitalisierung unserer Betriebsprozesse konsequent voran. Mit der Erneuerung unserer Systemlandschaft schaffen wir die Grundlage, um Daten effizienter zu nutzen, Abläufe weiter zu optimieren und unseren Bus- und Straßenbahnbetrieb zukunftsfähig aufzustellen", sagt Thomas Schlüter, Geschäftsführer beim Nahverkehr Schwerin. "Wir freuen uns über das Vertrauen des NVS, ihre Systemlandschaft gemeinsam mit uns auf Basis der IVU.suite zu erneuern und zu erweitern. Bus und Straßenbahn greifen damit auf eine gemeinsame Systemplattform zurück, die effizientere Abläufe ermöglicht und die spezifischen Anforderungen beider Verkehrsträger berücksichtigt", ergänzt Bastian Dittbrenner, Geschäftsbereichsleiter bei IVU Traffic Technologies AG.

IVU Traffic Technologies sorgt seit 50 Jahren mit mehr als 1.000 Expertinnen und Experten für einen effizienten und umweltfreundlichen Öffentlichen Verkehr. Die integrierten Standardprodukte der IVU.suite bilden alle Prozesse von Bus- und Bahnunternehmen ab: von der Planung und Disposition über die Betriebssteuerung, das Ticketing und die Fahrgastinformation bis hin zur Abrechnung von Verkehrsverträgen. In enger Partnerschaft mit unseren Kunden führen wir anspruchsvolle IT-Projekte zum Erfolg und sorgen so für zuverlässige Mobilität in den Metropolen der Welt.

IVU. SYSTEME FÜR LEBENDIGE STÄDTE.



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