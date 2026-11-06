Original-Research: IVU Traffic Technologies AG - von Montega AG



06.11.2026 / 09:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu IVU Traffic Technologies AG Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG ISIN: DE0007448508 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.11.2026 Kursziel: 35,00 EUR (zuvor: 29,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

9M 2026: Zunehmende Skalierung eröffnet Margenpotenzial



Die IVU Traffic Technologies AG hat die Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt und diese im Rahmen eines Earnings Calls erläutert.



[Tabelle]



Glättung der Saisonalität dämpft Q3-Wachstum: Der Umsatz stieg im Q3 auf 39,5 Mio. EUR (+4,5% yoy) und nach neun Monaten auf 111,5 Mio. EUR (+9,6% yoy). Damit setzt sich das gewohnte saisonale Bild fort. Da sich die wiederkehrenden Erlöse zunehmend gleichmäßig über das Jahr verteilen, fällt das Umsatzwachstum zu Jahresbeginn stärker aus (Q1: +13,3%, Q2: +12,1% yoy) und schwächt sich in der zweiten Jahreshälfte ab. Die wiederkehrenden Erlöse erhöhten sich in den ersten neun Monaten um 13,4% yoy auf 57,8 Mio. EUR und erreichten damit einen Umsatzanteil von 51,8%. Im Gesamtjahr dürfte dieser Anteil aufgrund der höheren Projektabrechnungen im Q4 leicht darunter liegen. Besonders dynamisch entwickelten sich die Hosting-Erlöse mit einem Wachstum von 21,7% yoy. Hierzu dürfte vor allem die hohe Nachfrage von Bestandskunden vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die Cybersicherheit beitragen. Zusätzlich gibt es auch Neukunden, die direkt im SaaS-Modell starten, wie es zuletzt Velvet angekündigt hat. Über den Auftragsbestand hinaus, der die Umsatzguidance für 2026 vollständig und bereits rund zwei Drittel des noch nicht öffentlich quantifizierten Umsatzplans für 2027 abdeckt, sieht der Vorstand eine weiterhin hohe Marktnachfrage nach den Lösungen der IVU.



Deutliche EBIT-Steigerung bei moderatem Personalaufbau: Das EBIT stieg im Q3 auf 6,9 Mio. EUR (+25,3% yoy), die EBIT-Marge erreichte 17,5% (Vj.: 14,6%). Auffällig ist insbesondere die Entwicklung des Personalaufwands, der im Q3 lediglich um 1,0% auf 20,3 Mio. EUR zunahm und damit die selektive Einstellungspolitik widerspiegelt, die insbesondere seit Q2 verfolgt wird. Nach neun Monaten belief sich das EBIT auf 10,2 Mio. EUR (+56,4% yoy). Zum Erreichen der FY-Guidance von rund 22 Mio. EUR reicht nun bereits ein Q4-EBIT von 11,8 Mio. EUR (Q4/25: 12,0 Mio. EUR), sodass wir eine Erfüllung der angehobenen Jahresziele erwarten (MONe EBIT FY2026: 22,2 Mio. EUR).



Mittel- und langfristige Margenprognose angepasst: Wir überarbeiten unsere mittel- und langfristigen Margenerwartungen und sehen ein höheres Margenpotenzial als bislang modellseitig abgebildet. Für den Terminal Value setzen wir nun eine EBIT-Marge von 20,0% (zuvor: 17,5%) an. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere die zunehmenden Skaleneffekte aus der bereits aufgebauten Personalkapazität, die sich im Q3 erstmals verstärkt im Zahlenwerk widerspiegeln, nachdem das erste Halbjahr noch durch Sondereffekte belastet war. Darüber hinaus erwarten wir weitere Wachstumsimpulse durch die webbasierte -Produktwelt, die mit einem geringeren Wartungsaufwand einhergehen dürfte und damit die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells verbessert. Schließlich sehen wir angesichts der starken Marktstellung und der umfangreichen Referenzen Potenzial für eine höhere Preisdurchsetzung. Die hohe Relevanz der IVU-Lösungen für Verkehrsbetreiber sowie der vergleichsweise geringe Anteil der Softwarekosten an deren Gesamtkosten dürften die Bereitschaft erhöhen, für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit entsprechende Preise zu zahlen.



Fazit: IVU bestätigt mit der soliden operativen Entwicklung ihre hohe Visibilität und Verlässlichkeit. Gleichzeitig eröffnen die zunehmenden Skaleneffekte weiteres Margenpotenzial, während die verstärkte Kapitalmarktkommunikation die Wahrnehmung der Equity Story verbessern dürfte. Insgesamt sehen wir den Investment Case damit weiter gestärkt und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem auf 35,00 EUR (zuvor: 29,00 EUR) erhöhten Kursziel.







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Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.



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