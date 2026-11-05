IVU Traffic Technologies liefert Zahlen, die aufhorchen lassen. Während der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um knapp zehn Prozent wächst, schießt das operative Ergebnis um mehr als 56 Prozent nach oben. Besonders interessant: Mehr als die Hälfte der Erlöse stammt inzwischen aus wiederkehrenden Umsätzen. Dazu kommen ein starker Cashflow und eine bestätigte Jahresprognose. Für Anleger stellt sich die Frage: Wird die IVU Traffic Aktie als profitabler Software-Nebenwert noch unterschätzt? IVU Traffic: Umsatz wächst - der Gewinn deutlich schneller Der Berliner Softwareanbieter IVU Traffic Technologies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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