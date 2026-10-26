Unterföhring (ots) -Yeliz wagt sich in der in der 6. und finalen Folge der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" auf ein Fitness-Date mit Personal-Trainer Patrick (zu sehen ab dem 27. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One und zeitgleich auf RTL+). Kann sie nach den enttäuschenden Männer-Erfahrungen der Vergangenheit wieder Vertrauen fassen? Während sie über eine neue Liebe nachdenkt, eskaliert der Streit mit Ex-Partner Jimi. Es geht um seine Vaterrolle, offene Schulden und den Umgang mit ihrer gemeinsamen Tochter Snow. Eine professionelle Mediatorin scheint die letzte Hoffnung, die festgefahrene Situation doch nochmal lösen und endlich eine gemeinsame Basis zu finden. Doch schon beim ersten Gespräch droht die Stimmung erneut zu kippen. Gibt es für die beiden Streithähne überhaupt noch einen Weg aus der Krise?Nachdem Yeliz sich einige Männer bei ihrem ganz persönlichen Speed Dating-Event in Hannover angeschaut hatte, soll einer der Anwärter eine echte Chance bekommen: Ein "Fitness-Date" mit Personal-Trainer Patrick steht an! Doch Yeliz traut sich noch nicht in die Zweisamkeit und nimmt lieber einen guten Freund mit: "Für mich wäre es jetzt zu früh, wenn ich allein mit Patrick wäre." Kann sich Yeliz auf ein ernst gemeintes Date überhaupt einlassen? "Ich habe keine Lust mehr auf Negativität!", hat sie ein klares Motto und denkt an ihrer schlechten Erfahrung mit Männern in der Vergangenheit. Mutter Andrea weiß daher genau, was der passende Mann für Yeliz mitbringen müsste: "Sie braucht eine gewisse Dominanz und einen Mann, der sie führt. Ein Mann, der sein eigenes Geld verdient, der nicht auf sie angewiesen ist und der Snow akzeptiert. Wo sie sich fallen lassen kann und ankommt." Kommt Fitness-Freak Patrick dem schon etwas näher? Ihr Fazit nach dem gelungenen Fitness-Date: "Eigentlich ist der Patrick super, aber..." .Und Jimi? Der meldet sich laut Yeliz immer seltener bei seiner kleinen Familie, so dass diese vor Wut schäumt. "Ich war in Dubai wegen meines neuen Ausweises etwas gestrandet, habe ein paar Startup-Ideen gehabt und viel Musik gemacht. Wenn da wieder viele Probleme sind, konzentriere ich mich einfach auf mich", lautet Jimis trotziger Kommentar dazu. Ihn ärgert es immer wieder, dass Yeliz mit ihrer Wut direkt an die Öffentlichkeit geht, statt ihn einfach anzurufen, um die Probleme im Privaten zu besprechen. Als Jimi dann auch noch das Thema Sorgerecht anschneidet, platzt Yeliz vollends der Kragen: "Das ist eine reine Provokation!". Der schwelende Streit, der zusätzlich immer wieder auch von anderen Familienmitgliedern über Social Media angefacht wird, gipfelt schließlich in einem Worst-Case-Szenario: Kontaktabbruch!Wie lässt sich die verfahrene Situation vor allem zum Wohle der kleinen Snow lösen? Eine professionelle Mediatorin soll ein neuer Ansatz sein! Jimi und Yeliz treffen die Therapeutin in ihrer Praxis, um endlich Antworten zu finden. Als beide nach vielen Wochen wieder einmal nebeneinander dem Sofa sitzen, ist die Stimmung zu Beginn der Therapie mehr als angespannt. "Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht beleidige", brodelt es in Yeliz. Wird es der Therapeutin mit geschickten Fragen und psychologischen Kniffen gelingen, das Eis zu brechen? Schritt für Schritt kommen die großen Probleme noch einmal auf den Tisch: Jimis Unzuverlässigkeit und sein großer Schuldenberg sowie Yeliz' ständige Unzufriedenheit und große Wut auf Jimi. Schon nach kurzer Zeit scheint die Situation erneut zu eskalieren - ist auch dieser vermeintlich letztmögliche Vermittlungs-Versuch zum Scheitern verurteilt?- Trailer finden Sie hier- Weitere Infos zur Serie finden Sie hier- Fotos sind hier (https://app.mediasilo.com/review/6ab0e175dc63a827fe9f071e) verfügbarB28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionalen Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" starte- Trailer finden Sie hier- Weitere Infos zur Serie finden Sie hier- Fotos sind hier (https://app.mediasilo.com/review/6ab0e175dc63a827fe9f071e) verfügbarB28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionalen Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" läuft seit 22. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One mit jeweils einer der sechs neuen Episoden wöchentlich. Alle Episoden starten zeitgleich auf RTL+.Pressekontakt:betreuende PR-Agentur:FOOLPROOFED GmbHMarkus HermjohannesT: +49 178 251 532 8markus@foolproofed.deSky-Pressekontakt:Selina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deBilder:Pressebilder SkyBilder.Presse@sky.dehttps://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6377685