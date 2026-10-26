Soeben wurde der ifo-Index (ifo-Geschäftsklimaindex) für den Monat Oktober veröffentlicht. Er gilt als das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer. Der Gesamtindex liegt bei 90,2 Punkten (erwartet 90 / Vormonat 89,9). Geschäftserwartungen: 91,6 (Vormonat 90,4). Aktuelle Lageeinschätzung: 88,8 (Vormonat 89,5). Das ifo-Institut schreibt aktuell: Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich verbessert. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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