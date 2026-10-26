Gross-Umstadt (ots) -Viele IT- und Tech-Unternehmen verfügen über starke Leistungen, tiefes Fachwissen und jahrelange Erfahrung - dennoch bleiben neue Kundenanfragen oft aus. Statt klarer Positionierung dominieren austauschbare Webseiten, unklare Botschaften und zufällige Marketingmaßnahmen ohne erkennbare Wirkung. Genau hier setzt das Unternehmen Denkprozesse an: Warum selbst hoch spezialisierte B2B-Angebote digital erfolgreich vermarktet werden können und weshalb dabei vor allem strategische Klarheit entscheidet, erfahren Sie hier.Zahlreiche kleine und mittlere B2B-Unternehmen aus der IT-, Software- und Tech-Branche stehen vor einem ähnlichen Problem: Über Jahre hinweg funktionierte das Wachstum fast ausschließlich über persönliche Kontakte, Empfehlungen oder bestehende Netzwerke. Solange der Gründer selbst Vertrieb, Beratung und Kundenkommunikation übernahm, schien dieses Modell ausreichend zu sein. Mit zunehmender Unternehmensgröße stößt genau dieser Ansatz jedoch an seine Grenzen. Trotzdem fehlt häufig eine klare Strategie für digitale Sichtbarkeit und planbare Neukundengewinnung. Webseiten bleiben austauschbar, Marketingmaßnahmen wirken beliebig und erklärungsbedürftige Leistungen werden online häufig nicht klar genug kommuniziert. "Viele Unternehmen glauben, ihr Angebot sei zu spezialisiert oder zu technisch, um digital erfolgreich vermarktet werden zu können. Wenn sie dadurch jedoch weiterhin ohne klare Positionierung auftreten, bleiben sie für potenzielle Kunden praktisch unsichtbar - und verlieren langfristig nicht nur Anfragen, sondern häufig auch qualifizierte Fachkräfte an sichtbarere Wettbewerber", erklärt Philip Deprosse, Gründer und Geschäftsführer von Denkprozesse."Genau deshalb reicht es heute nicht mehr aus, einfach nur online präsent zu sein - Unternehmen müssen klar kommunizieren, welches konkrete Problem sie lösen und warum genau sie dafür der richtige Ansprechpartner sind", erläutert Philip Deprosse. Mit Denkprozesse unterstützt er insbesondere kleine und mittlere Unternehmen aus der IT-, Tech- und Dienstleistungsbranche dabei, komplexe Leistungen verständlich zu positionieren und planbare Neukundengewinnung aufzubauen. Seine heutige Expertise verbindet strategisches Denken, gestalterische Erfahrung und praktische Vermarktungskompetenz: Nach einem Studium der Volkswirtschaft arbeitete Philip Deprosse bei einer Strategieberatung im Raum Frankfurt. Dort betreute er erste Kunden im digitalen Marketing. Aus zunächst lokalen Projekten entwickelte sich so die heutige Spezialisierung von Denkprozesse auf erklärungsbedürftige B2B-Dienstleistungen. Dabei verfolgt Philip Deprosse einen klaren Ansatz: Unternehmen sollen langfristig eigene Marketing- und Vertriebsstrukturen aufbauen können, statt dauerhaft von externen Dienstleistern abhängig zu bleiben. Er ist überzeugt: "Marketing ist Chefsache."Wie Denkprozesse planbare Neukundengewinnung aufbautStatt wahlloser Marketingmaßnahmen setzt Denkprozesse auf klar strukturierte Prozesse zur systematischen Leadgenerierung. Im Mittelpunkt stehen dabei sogenannte Lead-Magneten, also gezielte Inhalte oder Angebote, die konkrete Problemstellungen einer Zielgruppe aufgreifen und als Einstiegspunkt für den Erstkontakt dienen. Für jedes Thema wird eine eigene Landingpage entwickelt, die Besucher gezielt zu einer Anfrage oder Kontaktaufnahme führen soll. Ergänzend kommen bezahlte Werbeanzeigen über Plattformen wie Google oder LinkedIn zum Einsatz, um gezielt Personen zu erreichen, die sich bereits aktiv mit der jeweiligen Herausforderung beschäftigen. "Unser Ziel ist nicht, möglichst viel Reichweite um jeden Preis aufzubauen, sondern eine planbare Pipeline aus qualifizierten Anfragen", betont Philip Deprosse.Dabei verfolgt Denkprozesse keinen starren Standardprozess. Stattdessen werden unterschiedliche Themen, Inhalte und Ansätze parallel getestet und kontinuierlich optimiert. Auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, welche Botschaften, Angebote und Werbeanzeigen tatsächlich funktionieren. Gleichzeitig unterstützt Denkprozesse seine Kunden nicht nur bei der Leadgenerierung selbst, sondern auch bei den anschließenden Vertriebsprozessen. Unternehmen erhalten konkrete Leitlinien für Erstgespräche, Angebotsstrukturen und den professionellen Umgang mit eingehenden Anfragen. Dadurch entsteht kein isoliertes Marketingprojekt, sondern ein ganzheitlicher Prozess zur strukturierten Neukundengewinnung.Warum Denkprozesse nicht wie klassische Agenturen arbeitetDamit aus einzelnen Maßnahmen tatsächlich planbare Ergebnisse entstehen, setzt Denkprozesse deutlich früher an als viele klassische Marketingagenturen. Statt ausschließlich Werbeanzeigen umzusetzen oder Inhalte zu gestalten, wird zunächst geprüft, welche Leistungen sich überhaupt sinnvoll digital vermarkten lassen. Gemeinsam mit den Kunden entwickelt das Unternehmen sogenannte "Foot-in-the-door"-Angebote - also niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten, über die potenzielle Kunden erste Erfahrungen mit dem Anbieter sammeln können. "Viele Kampagnen scheitern nicht an den Werbeanzeigen selbst, sondern daran, dass das eigentliche Angebot online nicht verständlich oder attraktiv genug aufgebaut wurde", erklärt Philip Deprosse.Genau daraus entsteht bei vielen Kunden eine langfristige Zusammenarbeit. Denn Denkprozesse begleitet Unternehmen nicht nur bei einzelnen Kampagnen, sondern unterstützt sie dabei, nachhaltige Marketing- und Vertriebsstrukturen aufzubauen. Neben der Leadgenerierung gehören dazu unter anderem die Weiterentwicklung von Webseiten, die Erstellung von Werbemitteln, die Positionierung von Marken oder die Vorbereitung von Präsentationen und Messeauftritten. Dadurch entwickelt sich Denkprozesse in vielen Fällen zu einer externen Marketingabteilung, die flexibel verschiedene Aufgaben übernimmt.Gleichzeitig legt Philip Deprosse großen Wert darauf, interne Kompetenzen bei seinen Kunden aufzubauen. Mitarbeitende werden begleitet, Prozesse erklärt und Wissen weitergegeben. Ziel ist nicht die maximale Abhängigkeit, sondern die nachhaltige Selbstständigkeit innerhalb der Unternehmen.Wie selbst hoch spezialisierte Unternehmen digitale Sichtbarkeit erreichenDass auch sehr spezialisierte und sensible Themen erfolgreich digital vermarktet werden können, zeigt unter anderem die Zusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen SymProject. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen für die Deutsche Flugsicherung und stand vor der Herausforderung, stark von einem einzelnen Großprojekt abhängig zu sein. Gleichzeitig durften bestehende Referenzprojekte aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich kommuniziert werden. "Viele Unternehmen glauben in solchen Situationen, dass digitales Marketing für sie grundsätzlich nicht funktioniert. Tatsächlich fehlt häufig nur die richtige strategische Perspektive auf die Zielgruppe und ihre konkreten Probleme", erläutert Philip Deprosse.Gemeinsam mit Denkprozesse wurden deshalb Inhalte entwickelt, die sich allgemein mit dem Themenfeld kritischer Infrastrukturen und Softwareentwicklung beschäftigten, ohne vertrauliche Informationen über interne Prozesse und Abläufe der Flugsicherung offenzulegen. Ergänzend kamen gezielte LinkedIn-Kampagnen sowie organische Inhalte zum Einsatz. Innerhalb kurzer Zeit konnte SIM Project seine Reichweite deutlich ausbauen und mehrere tausend relevante Kontakte aufbauen. Die veröffentlichten Inhalte erzielten Millionen von Aufrufen und führten dazu, dass potenzielle Kunden erstmals aktiv auf das Unternehmen aufmerksam wurden.Darüber hinaus entstanden positive Effekte im Recruiting. Qualifizierte Fachkräfte wurden auf das Unternehmen aufmerksam und bewarben sich eigenständig. Gerade in technologiegetriebenen Branchen wird Sichtbarkeit damit zunehmend nicht nur für den Vertrieb, sondern auch für die Mitarbeitergewinnung zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.Warum klare Kommunikation künftig über Wettbewerbsfähigkeit entscheidetDer Markt vieler IT- und Tech-Unternehmen befindet sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel. Neue Technologien, insbesondere im Bereich künstlicher Intelligenz, verändern bestehende Geschäftsmodelle und schaffen gleichzeitig neue Anforderungen an Kommunikation und Positionierung. Unternehmen müssen ihre Leistungen zunehmend verständlich erklären, Vertrauen aufbauen und ihre Spezialisierung klar sichtbar machen.Gleichzeitig steigt der Wettbewerbsdruck. Anbieter werden austauschbarer, während potenzielle Kunden gezielt nach spezialisierten Lösungen suchen. Wer weiterhin ausschließlich auf Empfehlungen oder persönliche Netzwerke setzt, läuft Gefahr, langfristig an Sichtbarkeit und Marktanteilen zu verlieren. "Unternehmen müssen heute nicht jeden erreichen. Entscheidend ist vielmehr, die richtigen Personen mit den richtigen Inhalten im richtigen Moment anzusprechen", erklärt Philip Deprosse.Genau hier setzt Denkprozesse an. Durch strategische Positionierung, gezielte Leadgenerierung und den Aufbau nachhaltiger Marketingstrukturen unterstützt das Unternehmen B2B-Anbieter dabei, komplexe Leistungen verständlich zu kommunizieren und daraus planbares Wachstum zu entwickeln. Für viele Unternehmen entsteht dadurch nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern eine stabile Grundlage für langfristiges Wachstum, eine bessere Marktpositionierung und nachhaltige Kundenbeziehungen.Sie möchten Ihre erklärungsbedürftigen Leistungen endlich klar positionieren, planbare Anfragen gewinnen und Ihre Sichtbarkeit nachhaltig ausbauen? Dann melden Sie sich jetzt bei Philip Deprosse von Denkprozesse (https://denkprozesse.de/home3) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch!Pressekontakt:DP - Media Consulting CologneGeschäftsführender Gesellschafter: Philip Jannik DeprosseMail: brand@denkprozesse.deWebsite: https://denkprozesse.de/home3Original-Content von: DP - Media Consulting Cologne, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183710/6377697