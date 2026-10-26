Zu Beginn des KI-Booms galt Mathematik als eine gute Studienwahl - das hat sich geändert. Jetzt zweifeln selbst Lehrkräfte an Universitäten daran, ob sie jungen Menschen raten sollen, das Fach zu studieren. KI hat die Art und Weise, wie junge Menschen studieren, grundlegend verändert und zwingt auch Professor:innen zum Umdenken. Richard Borcherds von der UC Berkeley sieht beispielsweise keinen Sinn mehr darin, die Hausaufgaben seiner Kursteilnehmer:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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