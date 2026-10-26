Hamburg (ots) -- Langfristig angelegte Markenpartnerschaft bündelt die Expertise von EDEKA und Johann Lafer- Alle Produkte der exklusiven Linie "EDEKA Herzstücke Lafer Selection" werden von Johann Lafer persönlich probiert, geprüft und freigegeben- Gemeinsame Produktentwicklung verbindet Genusskompetenz und HandelsstärkeIm Mittelpunkt der langfristig angelegten Markenpartnerschaft von EDEKA und Johann Lafer steht die neue Produktlinie "EDEKA Herzstücke Lafer Selection" mit gemeinsam entwickelten und kuratierten Genussprodukten, die für außergewöhnlichen Geschmack, ausgewählte Zutaten und handwerklich inspirierte Rezepturen stehen. Zum Markenstart umfasst die neue Produktlinie fünf aromatische Fleisch- oder Gemüsefonds, vier Sorten feiner Kekspralinen mit belgischer Schokolade und zwei exklusive Kaffeekompositionen mit ausgewogenen Noten von Nougat, dunkler Schokolade und Haselnuss.Mit der neuen Produktlinie stärkt EDEKA die Food-Kompetenz seiner Premium-Eigenmarke EDEKA Herzstücke konsequent weiter. Die Kooperation vereint die kulinarische Expertise und den hohen Qualitätsanspruch von Johann Lafer mit der Innovationskraft und Reichweite des genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbunds. "Mit Johann Lafer gewinnen wir einen der profiliertesten Genussbotschafter Deutschlands für unsere Marke EDEKA Herzstücke. Gemeinsam entwickeln wir exklusive Produkte, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen und Verbraucherinnen und Verbrauchern besondere Genussmomente im Alltag ermöglichen", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.Ein besonderes Merkmal der neuen Linie: Jedes Produkt wird von Johann Lafer persönlich verkostet und erst nach seiner Freigabe mit der Kennzeichnung "Lafer Selection" versehen. "Für mich stehen die Herkunft der Zutaten, ihre handwerkliche Verarbeitung sowie Geschmack und Qualität an erster Stelle. Ich achte darauf, dass jede Rezeptur etwas Besonderes ist und den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen echten Mehrwert bietet. Erst wenn all diese Kriterien erfüllt sind, erhält ein Produkt meine persönliche Freigabe", erklärt Johann Lafer. Der vielfach ausgezeichnete Spitzenkoch zählt seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Köchen Deutschlands und wurde im Laufe seiner Karriere mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Er begleitet die Auswahl, Verkostung und Weiterentwicklung der Produkte und bringt seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Rezepturentwicklung, Geschmack und Qualitätssicherung ein. Die Partnerschaft umfasst sowohl die Optimierung bestehender Produkte als auch die Entwicklung neuer exklusiver Genussartikel.Zum Auftakt: Exklusive Genussprodukte für besondere MomenteZum Start der Zusammenarbeit, der rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft 2026 erfolgt, umfasst das Sortiment fünf hochwertige Fonds, zwei Kaffeespezialitäten und vier Kekspralinen-Variationen. Bereits zum Ostergeschäft 2027 wird die Linie um weitere Produkte ergänzt. Zusätzliche Neuheiten sollen im Laufe des Jahres sukzessive folgen.Im Fokus stehen besondere Rezepturen, internationale Spezialitäten sowie ausgewählte Produkte, die Genuss für festliche Anlässe und besondere Momente im Alltag erlebbar machen. Mit der "EDEKA Herzstücke Lafer Selection" schaffen EDEKA und Johann Lafer eine neue Genusswelt für anspruchsvolle Verbraucherinnen und Verbraucher, die Wert auf Qualität, Geschmack und kulinarische Inspiration legen.Mehr Informationen unter: https://www.edeka.de/sortiment/marken/edeka-herzstuecke-lafer-selection/EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. 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