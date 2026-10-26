Der Windenergie-Ausbau in NRW schreitet voran. Nun wurde die Marke von zehn Gigawatt installierter Windleistung erreicht. Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) begrüßt die Fortschritte, fordert aber verlässliche politische Rahmenbedingungen für den weiteren Ausbau. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat einen wichtigen Meilenstein beim Ausbau der Windenergie erreicht. Die installierte Windenergieleistung im Land liegt nun bei zehn Gigawatt. Bald wird auch die Marke von 1.000 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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