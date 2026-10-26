Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vor allem die Turbulenzen am französischen Anleihemarkt waren in den letzten Tagen ein wichtiges Thema, so die Analysten der Helaba.So sei die 10j. OAT-Rendite auf über 5% gestiegen und der Spread zu Bunds habe jenseits von 170 Bp. einen neuen Höchststand erreicht. Konfliktherde wie der Krieg gegen die Ukraine oder die Auseinandersetzungen im Persischen Golf hätten hingegen keine wesentliche Veränderung erfahren. Daher würden die Energiepreise weiterhin auf einem erhöhten Niveau liegen. Die Rentenmärkte in Deutschland und den USA hätten von der Verunsicherung bei EWU-Peripherieanleihen profitiert und auch von nachgebenden Aktiennotierungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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