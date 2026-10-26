Berlin (ots) -Der Broker tradegate.direct wird im dritten Jahr in Folge von Stiftung Warentest Finanzen in die Gruppe der Kostensieger aufgenommen - und mit dem Qualitätssiegel "Günstiges Depot" ausgezeichnet (Ausgabe 11/2026).Stiftung Warentest betont:"Teure Depots fressen Rendite. Wir haben Angebote von Online- und Neobrokern, Direkt- und Filialbanken verglichen. Mehr als 800 Euro Ersparnis sind drin."Karsten Haesen, Vorstand der Tradegate AG und für tradegate.direct verantwortlich, sagt:"Die bereits dritte Auszeichnung von Stiftung Warentest Finanzen als Kostensieger "günstiges Depot" bestätigt die Idee hinter unserem Broker: Mit tradegate.direct bieten wir Privatanlegern direkten Börsenzugang und eine Handelsqualität, wie sie professionelle Marktteilnehmer seit Jahren nutzen."tradegate.direct gehört zur Berliner Tradegate AG und bietet Privatanlegern den unmittelbaren Zugang zur Tradegate BSX, Europas liquidester Retail-Börse. Nutzer handeln damit direkt an der Börse, ohne Order-, Börsen- oder Depotgebühren. Lediglich marktübliche Spreads können anfallen.tradegate.direct richtet sich gezielt an anspruchsvolle Trader und aktive Anleger und verfügt über entsprechende Funktionen, darunter intelligente Ordertypen, umfangreiche Performance-Berichte sowie zwei getrennte Depots für Investment und Trading.Stiftung Warentest Finanzen: der Depot-Test im DetailStiftung Warentest Finanzen hat diesmal 42 Depotmodelle getestet, darunter 8 bundesweite Filialdepots sowie 34 Online-Depots von Filial- und Direktbanken sowie von Neobrokern.tradegate.direct wurde als Kostensieger "Günstiges Depot" bewertet. Neben tradegate.direct bescheinigte Stiftung Warentest Finanzen vier weiteren Anbietern, in den getesteten Modelldepots keine Kosten zu berechnen.Folgende Modelldepots wurden getestet: kleines Depot (12.000 Euro) mit monatlichem Sparplan über 50 Euro; kleines Depot (12.000 Euro); mittleres Depot (50.000 Euro) sowie großes Depot (150.000 Euro).Der gesamte Testbericht ist in Stiftung Warentest Finanzen (November-Ausgabe 2026, Print) sowie online nachzulesen. (Link (https://www.test.de/Depotkosten-im-Vergleich-4864312-0/))tradegate.direct in wenigen Minuten herunterladen und direkt handeln: www.tradegate.directtradegate.direct auf einen Blick:- Direkter Handel an der Tradegate BSX, Europas liquidester Retail-Börse- Dauerhaft 0 Euro pro Trade (marktübliche Spreads können anfallen)- Umfangreiches Handels- und Sparplanuniversum- Lange Handelszeiten von 7:30 Uhr bis 22:00 Uhr- Alle gängigen sowie intelligente Ordertypen: Market, Limit, Stop (Limit), OCO (Limit), Trailing Stop (Limit)- 10 Watchlisten mit bis zu 150 Titeln- Realtime-Kurse und detaillierte Performance-Berichte- Kapitalmaßnahmen direkt in der App verwaltbar- Zwei gebührenfreie Depots für Trading und Investment, inkl. Verrechnungskonto- Kompatibel für Smartphone, Tablet, Desktop- Einbettung in die Multi-Brokerage-Plattform stock3- Sicherheit für Kundendaten und Kundengelder dank Vollbanklizenz der Tradegate AGÜber tradegate.direct und Tradegate AGDer Direkt-Broker tradegate.direct richtet sich an anspruchsvolle Trader und aktive Privatanleger. Er bietet direkten Zugang zur Tradegate BSX, der liquidesten Retail-Börse Europas. Mit App-Funktionen auf Profi-Niveau sowie dauerhaft kostenfrei (marktübliche Spreads können anfallen). Von Stiftung Warentest Finanzen wurde tradegate.direct zum dritten Mal in Folge als Kostensieger "Günstiges Depot" ausgezeichnet.tradegate.direct ist ein Angebot der Berliner Tradegate AG, einem führenden Finanzdienstleister in Europa. Die Tradegate AG verfügt über eine Vollbanklizenz und steht für hohe Stabilität und Sicherheit im Börsenhandel. Sie genießt das Vertrauen von privaten und institutionellen Anlegern und profitiert von mehr als 30 Jahren Erfahrung am Finanzmarkt. www.tradegate.directPressekontakt:Jakob Richterjakob.richter@redgertcomms.com015901601090Original-Content von: tradegate.direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180006/6377739