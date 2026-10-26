Paderborn (ots) -Jobware hat für ein Forschungsprojekt zur Optimierung von Stellenanzeigen mittels Machine Learning das Siegel der Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ) erhalten. Jobware reichte dafür im August den entsprechenden Antrag ein, der von der BSFZ bewilligt wurde.Schnellere Erstellung durch Machine LearningDas Projekt trägt den Titel "Erforschung und Validierung eines modular integrierten Ansatzes zur schnelleren und qualitativ hochwertigen Erstellung, Bearbeitung und Optimierung von Stellenanzeigen mittels Machine Learning".Ziel war es, Unternehmen das Schalten einer qualitativ hochwertigen Stellenanzeige in kürzester Zeit zu erleichtern. Dafür erforscht Jobware im Projekt verschiedene Services rund um Performance-Vorhersage, Extraktoren für HTML und PDF-Anzeigen, einen KI-Textgenerator oder einem Service, der Gehaltsangaben in Stellenanzeigen schätzt, extrahiert oder präzisiert."Wir sind seit über 30 Jahren verantwortlich für viele Innovationen im Recruiting. Täglich beschäftigen wir uns damit, Bewerbenden das Finden von Jobs noch weiter zu erleichtern und Unternehmen noch erfolgreicher bei der Personalgewinnung zu machen. Wir sind der Innovator im Recruiting, das wurde uns hier wieder bestätigt. Darüber freuen wir uns sehr", so Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware, der Jobbörse mit Start up-Spirit.Förderung des Forschungsvorhabens durch den BundDas BSFZ-Siegel ist ein staatliches Gütesiegel für Unternehmen in Deutschland, die Forschung und Entwicklung vorantreiben. Wenn die Bescheinigungsstelle ein Siegel vergibt, ist das Forschungsprojekt förderfähig. Die Förderung erfolgt durch den Bund.Klare Perspektive für die ZukunftEinige der Services sind bei Jobware bereits live, einige andere sind in Planung. Fest steht, dass das Unternehmen mit Hochdruck daran arbeitet, die Erstellung, Bearbeitung und Optimierung von Stellenanzeigen nachhaltig zu vereinfachen und verbessern.Über JobwareJobware ist die Online-Jobbörse mit Start up-Spirit in Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen im eigenen Design. Mit seinem starken Partnernetzwerk in allen Branchen bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kunden und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter: www.jobware.dePressekontakt:Jobware GmbHSarah BökeE-Mail: s.boeke@jobware.deTel: 05251 5401 137www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/6377744