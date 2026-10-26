Die BioNTech-Aktie gerät nach dem gescheiterten Erholungsversuch erneut erheblich unter Druck und notiert aktuell bei 76,30 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem Rücksetzer bis 81,30 € noch auf eine technische Gegenbewegung gesetzt, zugleich aber ausdrücklich vor einer größeren Korrektur unterhalb von 78,30 beziehungsweise 75,25 € gewarnt. Inzwischen haben die Verkäufer wieder die Oberhand gewonnen. Die seit Juni etablierte Aufwärtstrendlinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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