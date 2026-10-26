Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober erneut verbessert: Das Ifo-Geschäftsklima legte um 0,3 Punkte auf 90,2 Punkte zu und erreichte damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einer Stagnation bei 89,9 Punkten gerechnet. Trägt die sechste Verbesserung in Folge bereits eine konjunkturelle Wende, auf die Anleger setzen können? Sechster Anstieg in Folge Das Münchner Forschungsinstitut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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