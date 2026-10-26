Die OHB-Aktie feiert dieser Tage ein eindrucksvolles Comeback an der Börse. Nachdem des Kurs des deutschen Raumfahrtunternehmens bereits in den letzten zwei Handelswochen um +30% in die Höhe geschossen ist, setzt sich OHB auch am Montagmorgen mit einem Kursplus von +8% an die Spitze im SDAX. Was steckt hinter dem starken Rebound und sollten Anleger auf eine Fortsetzung setzen? Ein richtungsweisender Auftrag Die jüngste Mini-Rallye der OHB-Aktie basiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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