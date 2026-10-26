Die Aktie von Applied Materials hat seit ihrem Höchststand im Sommer fast 50 Prozent verloren, obwohl die Nachfrage nach Halbleitertechnologie und KI-Infrastruktur weiterhin hoch ist. Angesichts solider Geschäftszahlen, steigender Investitionen und positiver Wachstumsaussichten erscheint die Bewertung wieder attraktiv für einen Einstieg. Applied Materials ist ein führender Anbieter von Anlagen und Verfahren zur Herstellung von Halbleitern und spielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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