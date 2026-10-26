Die RWE-Aktie notiert weiterhin auf einem hohen Niveau, bewegte sich zuletzt jedoch überwiegend in einer engen Handelsspanne zwischen 55 und 60 €. Am Montag steht sie aktuell bei 56,50 €. Hier stellt sich die Frage: Bleibt die Aktie in dieser Range oder gelingt der Ausbruch nach oben? Prognose angehoben Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung ist der Konzern zuversichtlicher geworden und hat seine Jahresprognose für 2026 angehoben. Das bereinigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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