Kriftel (ots) -Für Coaches, Agenturen, Berater und Creator ist eine funktionierende Zahlungsabwicklung unverzichtbar. Doch was im Hintergrund reibungslos laufen sollte, wird bei manchen Anbietern selbst zum Geschäftsrisiko. Lange Auszahlungsfristen, hohe Gebühren und mangelnde Erreichbarkeit können den finanziellen Handlungsspielraum erheblich einschränken. Warum sollten Unternehmer diese Probleme nicht länger hinnehmen und worauf kommt es bei einem modernen Zahlungsanbieter wirklich an?Die nächste Werbekampagne ist geplant, neue Mitarbeiter sollen eingestellt werden und die laufenden Rechnungen müssen beglichen werden. Die dafür eingeplanten Einnahmen sind bereits erzielt, schließlich haben die Kunden ihre Leistungen bezahlt. Doch genau hier geraten manche Coaches, Agenturen und digitale Dienstleister an ihre Grenzen: Die Kundenzahlungen wurden verarbeitet, stehen dem Unternehmen aber noch nicht zur Verfügung. Bei einigen Plattformen vergehen sieben bis 14 Tage, bis eine Auszahlung erfolgt. Gerade für wachsende Unternehmen kann dadurch eine erhebliche Lücke zwischen erzieltem Umsatz und verfügbarer Liquidität entstehen. Noch schwieriger wird die Situation, wenn Gelder aufgrund einer Prüfung vorübergehend zurückgehalten werden und der zuständige Support keine nachvollziehbare Auskunft gibt. Unternehmer müssen dann wichtige Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, wann sie wieder auf ihre Einnahmen zugreifen können. "Wer bei seinen Auszahlungen vollständig vom Zahlungsanbieter abhängig ist, kann selbst bei einer guten Auftragslage in Schwierigkeiten geraten. Im schlimmsten Fall müssen Unternehmen Wachstumspläne verschieben oder können ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommen", warnt Niklas Wauch, Gründer der Yovo GmbH."Umso wichtiger ist ein Zahlungsanbieter, der Einnahmen möglichst schnell verfügbar macht und bei notwendigen Prüfungen offen kommuniziert, statt Unternehmer im Unklaren zu lassen. Dazu gehören nachvollziehbare Auszahlungsbedingungen, faire Gebühren und Ansprechpartner, die bei Problemen direkt weiterhelfen können", erklärt Niklas Wauch weiter. Wie wichtig diese Anforderungen sind, weiß er aus eigener Erfahrung. Bereits als Jugendlicher verkaufte er digitale Produkte und betrieb eine eigene Agentur. Auf einer US-amerikanischen Plattform war er zeitweise der größte deutsche Verkäufer. Später wechselte er zu dem dahinterstehenden Unternehmen, zog mit 18 Jahren nach New York und übernahm dort schließlich die Position als Head of Europe. So lernte er die Zahlungsabwicklung sowohl aus Sicht eines Unternehmers als auch aus der Perspektive eines international wachsenden Plattformanbieters kennen. Mit der Yovo GmbH hat er einen eigenen Zahlungsdienstleister für den europäischen Markt geschaffen, der sich insbesondere an Coaches, Agenturen, Berater, Creator und andere Anbieter digitaler oder höherpreisiger Leistungen richtet.Warum lange Auszahlungszeiten Unternehmen ausbremsenWie stark sich verzögerte Auszahlungen auf ein Unternehmen auswirken, hängt vor allem von dessen Geschäftsmodell und Zahlungsvolumen ab. Besonders bei digitalen Dienstleistungen entstehen häufig Kosten, bevor ein Auftrag vollständig abgewickelt ist. Agenturen investieren beispielsweise in Werbekampagnen, Coaches in technische Infrastruktur und wachsende Dienstleistungsunternehmen in zusätzliches Personal. Je mehr Aufträge parallel bearbeitet werden, desto größer kann der Bedarf an sofort verfügbarem Kapital werden. "Gerade wenn ein Unternehmen wächst, muss es oft in Vorleistung gehen. Wenn dann bereits bezahlte Kundengelder nicht verfügbar sind, kann das die weitere Entwicklung erheblich erschweren", erklärt Niklas Wauch.Entscheidend ist deshalb nicht allein, wie viel Umsatz ein Unternehmen erzielt, sondern auch, wann die entsprechenden Einnahmen tatsächlich zur Verfügung stehen. Wer regelmäßig größere Zahlungen verarbeitet, sollte seine laufenden Verpflichtungen und den erwarteten Geldzufluss aufeinander abstimmen. Dabei spielen die Auszahlungsfristen des jeweiligen Anbieters eine wichtige Rolle. Denn wenn zwischen einer Kundenzahlung und der tatsächlichen Auszahlung mehrere Tage liegen, muss das Unternehmen diese Zeit finanziell überbrücken können. Gerade bei steigenden Umsätzen wird deshalb deutlich, wie wichtig eine Zahlungsabwicklung ist, die zum eigenen Geschäftsmodell passt.Schnellere Auszahlungen und faire Gebühren: Worauf es bei einem Zahlungsanbieter ankommtEine Möglichkeit, solche Liquiditätsengpässe zu reduzieren, sind kürzere Auszahlungsfristen. Denn je früher bereits eingegangene Kundenzahlungen verfügbar sind, desto flexibler können Unternehmen ihre laufenden Ausgaben und geplanten Investitionen steuern. Die Yovo GmbH bietet dafür sogenannte Instant Payouts an, mit denen Kunden unter bestimmten Voraussetzungen schneller auf ihre Einnahmen zugreifen können. Allerdings bedeutet das nicht, dass jede Auszahlung jederzeit sofort möglich ist. Schließlich müssen auch moderne Zahlungsdienstleister gesetzliche Vorgaben einhalten und bei Auffälligkeiten zusätzliche Prüfungen durchführen. Umso wichtiger sind transparente Bedingungen, damit Unternehmer wissen, wann sie mit ihrem Geld rechnen können.Wie viel von den erzielten Einnahmen tatsächlich im Unternehmen ankommt, hängt allerdings auch von den Gebühren ab. Gerade bei hohen Zahlungsvolumina können sich Unterschiede zwischen den Anbietern deutlich bemerkbar machen. Niklas Wauch setzt mit yovo deshalb auf eine faire Gebührenstruktur, die Unternehmen nicht unnötig belastet. Sein Ansatz geht dabei über schnelle Auszahlungen und günstige Konditionen hinaus: Auch die technischen Abläufe sollen möglichst wenig Aufmerksamkeit erfordern. Werden Zahlungen zuverlässig verarbeitet und Auszahlungen weitgehend automatisiert abgewickelt, müssen sich Geschäftsführer seltener mit manuellen Arbeitsschritten oder Rückfragen beschäftigen. So bleibt mehr Zeit für das eigentliche Geschäft, während die Zahlungsabwicklung möglichst unkompliziert im Hintergrund funktioniert.Direkte Ansprechpartner statt anonymer SupportprozesseWie zuverlässig ein Zahlungsanbieter arbeitet, zeigt sich vor allem dann, wenn etwas nicht wie geplant funktioniert. Bleibt eine Auszahlung aus, treten technische Schwierigkeiten auf oder wird eine Zahlung überprüft, brauchen Unternehmer schnelle und verständliche Antworten. Schließlich geht es um Geld, das sie für ihren Geschäftsbetrieb benötigen. Statt sich durch standardisierte Supportanfragen zu arbeiten, sollten sie deshalb möglichst direkt mit den zuständigen Mitarbeitern sprechen können. "Wenn eine Auszahlung ausbleibt, möchte ein Unternehmer wissen, woran es liegt und was er jetzt tun kann. Dafür braucht es jemanden, der sich mit seinem Fall beschäftigt und ihm die nächsten Schritte erklärt", betont Niklas Wauch. Bei der Yovo GmbH stehen dafür Ansprechpartner aus Technik und Account Management zur Verfügung, die Kunden bei konkreten Problemen unterstützen.Besonders wichtig ist diese persönliche Betreuung bei sogenannten Compliance-Prüfungen, mit denen Zahlungsdienstleister die Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben sicherstellen. Je nach Geschäftsmodell oder Transaktion können solche Kontrollen notwendig werden und dazu führen, dass Gelder vorübergehend nicht verfügbar sind. Vollständig vermeiden lassen sich diese Prüfungen nicht, weshalb Niklas Wauch großen Wert auf eine frühzeitige Kommunikation legt. Betroffene Unternehmen sollen möglichst schnell erfahren, weshalb ihre Zahlung überprüft wird, welche Informationen benötigt werden und wie es anschließend weitergeht. So lassen sich zwar nicht sämtliche Verzögerungen verhindern, doch Unternehmer können die Situation besser einschätzen und ihre nächsten Schritte entsprechend planen.Mit yovo mehr Kontrolle über die eigenen Einnahmen gewinnenWer neue Mitarbeiter einstellen, in Werbung investieren oder zusätzliche Aufträge annehmen möchte, braucht dafür Zugriff auf seine Einnahmen. Mit yovo bietet Niklas Wauch eine Zahlungsabwicklung, die Unternehmen dabei unterstützen soll, ihr Geld schneller verfügbar zu haben und ihre laufenden Geschäfte einfacher zu organisieren. Gerade für Coaches, Agenturen, Berater und digitale Dienstleister kann das eine spürbare Entlastung sein. Denn wenn die Zahlungsabwicklung zuverlässig im Hintergrund funktioniert, bleibt mehr Zeit für Kunden, Mitarbeiter und die Weiterentwicklung des eigenen Angebots.Natürlich können auch bei yovo gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen zu Verzögerungen führen. Entscheidend ist jedoch, dass Unternehmen in solchen Situationen nicht im Unklaren bleiben und ihre nächsten Schritte besser einschätzen können. "Unternehmer sollten sich nicht ständig Gedanken darüber machen müssen, wann sie auf ihr eigenes Geld zugreifen können. Unser Ziel mit yovo ist eine Zahlungsabwicklung, die ihnen diese Sorge so weit wie möglich abnimmt und ihnen den Rücken für ihr eigentliches Geschäft freihält", fasst Niklas Wauch zusammen.Derzeit arbeitet yovo mit ausgewählten Unternehmen aus der Warteliste zusammen. In den kommenden Monaten soll die Plattform schrittweise weiteren europäischen Unternehmen zugänglich gemacht werden. Wer mehr über yovo und die weitere Entwicklung erfahren möchte, findet alle Informationen unter yovo.de (https://yovo.de/).Pressekontakt:Yovo GmbHVertreten durch: Niklas WauchE-Mail: Support@yovo.deWebsite: https://www.yovo.de/de/Original-Content von: Yovo GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183560/6377762