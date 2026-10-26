HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 447 auf 480 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dass die Zahlen für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen hätten, stärke ihre Überzeugung, dass sich die Führungsposition in der Beauty-Branche zunehmend festige, schrieb Bethan Davies am Sonntag. Die Expertin schraubte ihre Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 18:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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