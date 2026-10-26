Funding Circle Holdings Plc: POS-Transaction in Own Shares

DJ POS-Transaction in Own Shares
Funding Circle Holdings plc (FCH) POS-Transaction in Own Shares 26-Oct-2026 / 09:49 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 26 October 2026 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG ("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 19 October 2026 to 23 October 2026: Aggregate information: Date Venue Aggregated Volume-weighted average price Lowest price per Highest price per volume (pence per share) share (p) share (p) 19 October LSE 80,000 199.0140p 197.20p 202.00p 2026 20 October LSE 82,080 197.3353p 193.20p 202.50p 2026 21 October LSE 80,000 203.9132p 202.50p 205.50p 2026 22 October LSE 80,000 200.5262p 197.40p 204.00p 2026 23 October LSE 66,118 204.8000p 199.60p 209.50p 2026
The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 11,818,426 of its Ordinary Shares in treasury and has 292,923,150 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).
The figure of 292,923,150 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.
Individual information:
Date Volume Price (GBp) Transaction Time Transaction reference number Exchange venue 19/10/2026 2641 201.50 08:16:47 00083359547TRLO0 XLON 19/10/2026 2366 202.00 08:35:23 00083360418TRLO0 XLON 19/10/2026 2962 201.50 08:35:26 00083360419TRLO0 XLON 19/10/2026 2887 201.50 09:41:22 00083362835TRLO0 XLON 19/10/2026 2754 201.00 09:41:22 00083362837TRLO0 XLON 19/10/2026 2528 200.00 09:41:22 00083362838TRLO0 XLON 19/10/2026 2457 200.00 09:41:23 00083362840TRLO0 XLON 19/10/2026 2678 200.00 09:41:24 00083362842TRLO0 XLON 19/10/2026 2487 200.00 09:44:26 00083362952TRLO0 XLON 19/10/2026 2743 200.00 10:17:08 00083364027TRLO0 XLON 19/10/2026 2678 199.80 10:47:01 00083365216TRLO0 XLON 19/10/2026 2564 199.60 10:47:03 00083365217TRLO0 XLON 19/10/2026 1994 199.20 11:17:04 00083366177TRLO0 XLON 19/10/2026 438 199.20 11:17:04 00083366178TRLO0 XLON 19/10/2026 2498 199.00 12:06:28 00083367968TRLO0 XLON 19/10/2026 673 198.40 12:44:54 00083369124TRLO0 XLON 19/10/2026 1704 198.40 12:44:54 00083369125TRLO0 XLON 19/10/2026 148 198.40 12:46:54 00083369156TRLO0 XLON 19/10/2026 2622 198.40 12:46:54 00083369157TRLO0 XLON 19/10/2026 2443 198.20 12:58:27 00083369417TRLO0 XLON 19/10/2026 548 197.80 13:49:03 00083371884TRLO0 XLON 19/10/2026 1976 197.80 13:49:03 00083371885TRLO0 XLON 19/10/2026 1700 197.80 13:58:06 00083372282TRLO0 XLON 19/10/2026 430 197.80 13:58:12 00083372286TRLO0 XLON 19/10/2026 791 197.80 13:58:12 00083372287TRLO0 XLON 19/10/2026 1522 197.60 14:01:04 00083372386TRLO0 XLON 19/10/2026 1189 197.60 14:01:04 00083372387TRLO0 XLON 19/10/2026 765 198.20 14:38:55 00083374253TRLO0 XLON 19/10/2026 128 198.20 14:38:55 00083374254TRLO0 XLON 19/10/2026 1155 198.20 14:38:55 00083374255TRLO0 XLON 19/10/2026 754 198.20 14:55:11 00083375188TRLO0 XLON 19/10/2026 2399 198.20 14:55:11 00083375189TRLO0 XLON 19/10/2026 2940 197.60 14:55:13 00083375190TRLO0 XLON 19/10/2026 110 197.80 15:31:13 00083377263TRLO0 XLON 19/10/2026 2536 197.80 15:31:13 00083377264TRLO0 XLON 19/10/2026 2749 197.80 15:31:13 00083377265TRLO0 XLON 19/10/2026 1992 197.40 15:39:25 00083377784TRLO0 XLON 19/10/2026 116 197.40 15:39:25 00083377785TRLO0 XLON 19/10/2026 709 197.40 15:39:25 00083377786TRLO0 XLON 19/10/2026 359 197.60 15:44:16 00083378072TRLO0 XLON 19/10/2026 444 197.60 15:44:16 00083378073TRLO0 XLON 19/10/2026 83 197.60 15:44:16 00083378074TRLO0 XLON 19/10/2026 1075 197.60 15:44:16 00083378075TRLO0 XLON 19/10/2026 2376 197.20 15:54:19 00083378510TRLO0 XLON 19/10/2026 113 197.20 15:54:19 00083378511TRLO0 XLON 19/10/2026 2799 197.80 16:04:53 00083378994TRLO0 XLON 19/10/2026 2880 197.80 16:07:16 00083379157TRLO0 XLON 19/10/2026 1097 198.00 16:12:02 00083379404TRLO0 XLON 20/10/2026 2585 195.00 08:24:37 00083382838TRLO0 XLON 20/10/2026 356 195.00 08:24:37 00083382840TRLO0 XLON 20/10/2026 112 195.00 08:24:37 00083382839TRLO0 XLON 20/10/2026 203 195.00 08:24:39 00083382842TRLO0 XLON 20/10/2026 2567 195.00 08:24:39 00083382841TRLO0 XLON 20/10/2026 2842 195.00 08:33:37 00083383402TRLO0 XLON 20/10/2026 2067 193.60 08:40:04 00083383734TRLO0 XLON 20/10/2026 469 193.60 08:40:04 00083383733TRLO0 XLON 20/10/2026 2625 193.20 08:54:12 00083384692TRLO0 XLON 20/10/2026 2485 193.40 09:09:42 00083385579TRLO0 XLON 20/10/2026 2718 193.40 10:08:44 00083388802TRLO0 XLON 20/10/2026 2411 195.80 10:20:29 00083389279TRLO0 XLON 20/10/2026 2720 195.60 10:22:12 00083389305TRLO0 XLON 20/10/2026 2790 195.20 10:42:30 00083390317TRLO0 XLON 20/10/2026 2604 195.00 11:34:01 00083391971TRLO0 XLON 20/10/2026 2920 195.00 12:17:53 00083393351TRLO0 XLON 20/10/2026 850 196.00 12:49:11 00083394484TRLO0 XLON 20/10/2026 156 196.00 12:49:11 00083394483TRLO0 XLON 20/10/2026 1806 196.00 12:49:11 00083394482TRLO0 XLON 20/10/2026 1269 195.00 13:30:22 00083396114TRLO0 XLON 20/10/2026 1844 195.20 14:02:02 00083397947TRLO0 XLON 20/10/2026 2421 195.20 14:02:02 00083397946TRLO0 XLON 20/10/2026 2452 197.00 14:40:00 00083400102TRLO0 XLON 20/10/2026 2823 197.20 14:40:57 00083400146TRLO0 XLON 20/10/2026 2611 197.60 14:46:06 00083400562TRLO0 XLON 20/10/2026 2615 197.60 14:47:52 00083400748TRLO0 XLON 20/10/2026 381 198.00 14:50:29 00083401076TRLO0 XLON 20/10/2026 2862 199.80 15:02:32 00083402119TRLO0 XLON 20/10/2026 2536 199.40 15:04:27 00083402211TRLO0 XLON 20/10/2026 2729 199.40 15:04:27 00083402212TRLO0 XLON 20/10/2026 2870 199.00 15:04:27 00083402213TRLO0 XLON 20/10/2026 2306 199.60 15:15:15 00083403316TRLO0 XLON 20/10/2026 474 199.60 15:15:15 00083403315TRLO0 XLON 20/10/2026 2466 199.80 15:21:29 00083403988TRLO0 XLON 20/10/2026 1243 202.00 15:31:52 00083405212TRLO0 XLON 20/10/2026 228 202.00 15:31:53 00083405213TRLO0 XLON 20/10/2026 458 202.00 15:32:15 00083405225TRLO0 XLON 20/10/2026 451 202.00 15:32:15 00083405224TRLO0 XLON 20/10/2026 2438 202.00 15:35:15 00083405513TRLO0 XLON 20/10/2026 2833 202.50 15:49:52 00083406608TRLO0 XLON 20/10/2026 2569 202.50 15:49:52 00083406607TRLO0 XLON 20/10/2026 3915 202.00 15:49:53 00083406610TRLO0 XLON 21/10/2026 271 205.50 08:11:21 00083410941TRLO0 XLON 21/10/2026 81 205.50 08:11:21 00083410940TRLO0 XLON 21/10/2026 715 204.50 08:17:15 00083411216TRLO0 XLON 21/10/2026 2653 204.50 08:26:50 00083411572TRLO0 XLON 21/10/2026 2568 204.00 08:41:11 00083412182TRLO0 XLON 21/10/2026 2861 204.00 08:54:36 00083412738TRLO0 XLON 21/10/2026 2540 203.50 08:54:36 00083412739TRLO0 XLON 21/10/2026 2846 203.50 09:24:13 00083414326TRLO0 XLON 21/10/2026 1096 203.00 09:25:11 00083414567TRLO0 XLON 21/10/2026 1717 203.00 09:25:11 00083414568TRLO0 XLON 21/10/2026 2651 202.50 09:33:55 00083415194TRLO0 XLON 21/10/2026 2734 203.50 09:55:35 00083416144TRLO0 XLON 21/10/2026 2902 203.50 09:55:35 00083416145TRLO0 XLON 21/10/2026 2532 203.00 10:18:26 00083417504TRLO0 XLON 21/10/2026 1303 204.50 10:49:31 00083419603TRLO0 XLON 21/10/2026 2900 205.00 10:57:20 00083419923TRLO0 XLON 21/10/2026 2790 205.00 11:59:49 00083422450TRLO0 XLON 21/10/2026 2856 204.50 12:10:59 00083422832TRLO0 XLON 21/10/2026 2793 203.50 13:14:49 00083425024TRLO0 XLON 21/10/2026 325 203.50 13:14:49 00083425027TRLO0 XLON 21/10/2026 729 203.50 13:14:49 00083425026TRLO0 XLON 21/10/2026 1098 203.50 13:14:49 00083425025TRLO0 XLON 21/10/2026 2531 204.50 13:40:25 00083425982TRLO0 XLON 21/10/2026 2862 205.00 14:24:12 00083428080TRLO0 XLON 21/10/2026 1183 205.00 14:28:11 00083428444TRLO0 XLON 21/10/2026 27 205.00 14:28:11 00083428443TRLO0 XLON 21/10/2026 15 205.00 14:28:12 00083428445TRLO0 XLON 21/10/2026 929 205.00 14:30:06 00083428599TRLO0 XLON 21/10/2026 1977 204.50 14:32:09 00083428868TRLO0 XLON 21/10/2026 1682 204.50 14:32:09 00083428867TRLO0 XLON 21/10/2026 2583 204.00 14:33:01 00083428955TRLO0 XLON 21/10/2026 2567 203.50 15:01:13 00083431240TRLO0 XLON 21/10/2026 1766 204.00 15:15:37 00083432422TRLO0 XLON 21/10/2026 2896 204.00 15:15:37 00083432421TRLO0 XLON 21/10/2026 2354 204.50 15:36:31 00083433969TRLO0 XLON 21/10/2026 2617 204.00 15:39:28 00083434192TRLO0 XLON 21/10/2026 2815 204.00 15:51:53 00083435500TRLO0 XLON 21/10/2026 766 203.50 15:51:53 00083435509TRLO0 XLON 21/10/2026 1072 203.50 15:53:23 00083435611TRLO0 XLON 21/10/2026 569 203.50 15:53:23 00083435610TRLO0 XLON 21/10/2026 2843 203.00 15:57:43 00083435930TRLO0 XLON 21/10/2026 1796 203.00 16:18:01 00083438084TRLO0 XLON 21/10/2026 1189 202.50 16:19:28 00083438322TRLO0 XLON 22/10/2026 3312 200.00 08:21:49 00083442214TRLO0 XLON 22/10/2026 3092 199.60 08:21:51 00083442215TRLO0 XLON 22/10/2026 677 198.80 08:42:53 00083443692TRLO0 XLON 22/10/2026 3142 198.40 08:45:56 00083443944TRLO0 XLON 22/10/2026 2926 198.80 09:50:26 00083448828TRLO0 XLON 22/10/2026 2843 198.40 09:50:42 00083448843TRLO0 XLON 22/10/2026 3368 197.80 09:57:25 00083449615TRLO0 XLON 22/10/2026 515 197.40 10:21:21 00083450868TRLO0 XLON 22/10/2026 711 197.40 10:21:42 00083450889TRLO0 XLON 22/10/2026 1869 197.40 10:21:42 00083450890TRLO0 XLON 22/10/2026 2502 198.60 11:43:53 00083453337TRLO0 XLON 22/10/2026 634 198.60 11:49:06 00083453422TRLO0 XLON 22/10/2026 104 198.60 11:49:06 00083453423TRLO0 XLON 22/10/2026 2882 198.60 11:49:06 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3149 201.50 15:51:24 00083466882TRLO0 XLON 22/10/2026 2763 201.00 16:02:14 00083467736TRLO0 XLON 22/10/2026 366 201.00 16:02:14 00083467737TRLO0 XLON 22/10/2026 22 201.00 16:02:14 00083467738TRLO0 XLON 22/10/2026 2198 200.50 16:08:49 00083468513TRLO0 XLON 23/10/2026 57 202.00 08:00:13 00083471275TRLO0 XLON 23/10/2026 114 202.00 08:00:13 00083471274TRLO0 XLON 23/10/2026 424 202.00 08:00:13 00083471273TRLO0 XLON 23/10/2026 54 202.00 08:00:13 00083471272TRLO0 XLON 23/10/2026 33 202.00 08:00:13 00083471271TRLO0 XLON 23/10/2026 2879 201.50 08:26:11 00083472739TRLO0 XLON 23/10/2026 658 200.50 08:40:27 00083473286TRLO0 XLON 23/10/2026 2211 200.50 08:40:27 00083473285TRLO0 XLON 23/10/2026 3263 199.60 08:59:20 00083474146TRLO0 XLON 23/10/2026 565 202.00 09:24:58 00083475142TRLO0 XLON 23/10/2026 3066 202.00 09:24:58 00083475141TRLO0 XLON 23/10/2026 1095 202.00 09:32:44 00083475486TRLO0 XLON 23/10/2026 2216 202.00 09:32:44 00083475485TRLO0 XLON 23/10/2026 2868 202.00 09:32:44 00083475487TRLO0 XLON 23/10/2026 3096 201.50 09:36:40 00083475981TRLO0 XLON 23/10/2026 681 201.00 09:36:45 00083476005TRLO0 XLON 23/10/2026 2300 201.00 09:36:45 00083476004TRLO0 XLON 23/10/2026 3208 205.00 10:43:24 00083479562TRLO0 XLON 23/10/2026 3062 205.50 11:21:27 00083481186TRLO0 XLON 23/10/2026 2866 205.50 11:21:27 00083481185TRLO0 XLON 23/10/2026 2070 206.00 12:36:03 00083484107TRLO0 XLON 23/10/2026 1152 206.00 12:36:03 00083484106TRLO0 XLON 23/10/2026 3200 207.00 12:50:04 00083484426TRLO0 XLON 23/10/2026 2814 207.00 12:51:30 00083484448TRLO0 XLON 23/10/2026 876 206.50 13:02:43 00083484635TRLO0 XLON 23/10/2026 2112 206.50 13:02:43 00083484634TRLO0 XLON 23/10/2026 3010 207.50 13:35:29 00083485828TRLO0 XLON 23/10/2026 3305 207.00 13:59:36 00083486974TRLO0 XLON 23/10/2026 3179 207.50 14:31:18 00083488630TRLO0 XLON 23/10/2026 3136 209.50 14:55:18 00083490131TRLO0 XLON 23/10/2026 284 208.50 14:55:18 00083490132TRLO0 XLON 23/10/2026 2945 209.00 15:07:06 00083491455TRLO0 XLON 23/10/2026 178 208.00 15:10:54 00083491839TRLO0 XLON 23/10/2026 841 208.00 15:12:42 00083491977TRLO0 XLON 23/10/2026 2300 208.00 15:12:42 00083491976TRLO0 XLON
- ENDS -
Enquiries:
Funding Circle:
Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol
Media Relations press@fundingcircle.com
Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Stephen Malthouse
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BG0TPX62 Category Code: POS TIDM: FCH LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19 Sequence No.: 447510 EQS News ID: 2422082 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
October 26, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)