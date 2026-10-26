Der zu Leading Brokers United gehörende Industriemakler Kaiser & Schmedding mit Standort in Münster plant eine Niederlassung in Bielefeld, um die Präsenz in Ostwestfalen-Lippe zu stärken. Weiterhin steigt Nicholas Clayton in die Geschäftsführung bei Kaiser & Schmedding ein. Leading Brokers United (LBU) baut eine Präsenz in Ostwestfalen-Lippe auf, so heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Der zu LBU gehörende Industriemakler Kaiser & Schmedding mit langjährigem Standort in Münster plant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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