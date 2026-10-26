FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 337 auf 336 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Lkw-Hersteller habe durchwachsene Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick auf 2027 sei aber beruhigend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: SE0000115446
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