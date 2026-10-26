Erfurt (ots) -Mit "NO SECRETS?" und "OVERLOAD" (beide KiKA) entstehen die ersten Vertical-Drama-Serien im Universum der Erfolgsserie "Schloss Einstein" (MDR/KiKA). Als Prequels zur 30. Staffel erzählen sie in jeweils zehn einminütigen Folgen von Freundschaft, Liebeskummer und großen Geheimnissen. Die beiden Mini-Serien werden im Frühjahr 2027 auf dem KiKA-YouTube-Kanal, kika.de, sowie auf den "Schloss Einstein"-Instagram und -TikTok-Kanälen veröffentlicht."Dass 'Schloss Einstein' auch nach so vielen Jahren junge Menschen begeistert, liegt daran, dass sich die Serie stetig weiterentwickelt und dabei immer nah an den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen bleibt. Wir verbinden die erzählerische Stärke der Marke mit zeitgemäßen Sehgewohnheiten und erreichen auch junge Menschen, die bisher keinen Kontakt zur Serie hatten." - Corinna Schier, KiKA-Redaktion FiktionMit emotionalen Geschichten, hohem Tempo und spannenden Cliffhangern bieten die "Schloss Einstein"-Vertical Dramas zusätzliche Einblicke in die Lebenswelt der Internats-Schüler*innen und eröffnen neuen Zielgruppen einen Zugang zur Kult-Serie. Die Dreharbeiten fanden im Oktober 2026 in Erfurt statt. Für Buch und Regie zeichnen Sophia Hein und Mirko Muhshoff verantwortlich. Produzentin ist Yvonne Abele, die Produktionsleitung liegt bei Jörner Hartung (Saxonia Media). Die Redaktion bei KiKA übernehmen Corinna Schier und Maleen Haug."'Schloss Einstein' ist weit mehr als eine Serie - es ist ein ganzes Universum. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Produktion und Redaktion macht es möglich, dass sich 'Schloss Einstein' immer wieder traut über den Tellerrand der Formatlogik hinauszugehen. Die Freude daran ist ungebrochen." - Yvonne Abele, Produzentin Saxonia MediaZu den InhaltenIn der Dramedy "Schloss Einstein - OVERLOAD" findet Anouk in ihrer alten Freundin Toni eine neue Vertraute. Doch Tonis beste Freundin Yara fühlt sich zunehmend verdrängt und macht aus dem wachsenden Freundschaftsdreieck einen emotionalen Konkurrenzkampf."Schloss Einstein - NO SECRETS?" ist eine Comedy über zwei beste Freund*innen, deren Freundschaft durch unausgesprochene Wahrheiten und Verlustängste auf die Probe gestellt wird. Als Lizzy Liebeskummer hat, versucht Levi sie mit Tickets für ihre Lieblingsband aufzumuntern. Doch Lizzy verschweigt Levi etwas, das alles komplizierter macht.Weitere Informationen finden Sie auf kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6377800