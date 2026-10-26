Giga Storage hat die Finanzierung für seinen Großbatteriespeicher "Albatross" bei Neuenkirchen in Niedersachsen abgeschlossen. Ein Konsortium aus sieben Banken stellt dem niederländischen Unternehmen dafür Fremdkapital in Höhe von 260 Millionen Euro bereit. Der Bau soll Anfang 2027 beginnen, die Inbetriebnahme ist für Anfang 2029 vorgesehen. An der Finanzierung beteiligen sich ABN Amro, Hamburg Commercial Bank, ING, Rabobank, Siemens Financial Services über die Siemens Bank, SMBC und Société Générale. Giga Storage hatte Anfang Oktober die Baureife des Projekts gemeldet. Damals war die endgültige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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