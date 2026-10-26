Hamburg (ots) -Das Beste kommt zum Schluss: Zu Beginn der Winterzeit bringt LOTTO Hamburg eine neue Lotterie auf den Markt. "Hamburgs Silvestertraum" heißt die neue Losnummernlotterie - exklusiv für Hamburg, limitiert und passend zur besonderen Stimmung rund um Weihnachten und Silvester.Der attraktive Gewinnplan kann selbst kühl kalkulierende Hanseaten begeistern: "Hamburgs Silvestertraum" ermöglicht einen garantierten Hauptgewinn von 500.000 Euro und weitere Geldgewinne. Insgesamt werden 750.000 Euro ausgeschüttet. Die Anzahl der Lose ist limitiert. Dadurch ist die Ereignislotterie besonders vielversprechend: Bei nur 145.000 Losen liegt die Chance auf den Hauptgewinn bei 1 zu 145.000. Eine einzigartig hohe Gewinnchance in der Hansestadt.Das Rezept: Limitierte Auflage und attraktiver Gewinnplan."Hamburgs Silvestertraum bietet die beste Chance auf einen 500.000 Euro-Gewinn, die es aktuell bei LOTTO Hamburg gibt", erläutert Henning Thiele, Geschäftsführer der städtischen LOTTO Hamburg GmbH und betont: "Hamburgs Silvestertraum gibt es nur in Hamburg und nur für kurze Zeit. Wenn alle Lose verkauft sind, ist Schluss - ganz nach dem Motto: Solange der Vorrat reicht."Lose für "Hamburgs Silvestertraum" gibt es in allen rund 400 Hamburger LOTTO-Verkaufsstellen, online auf lotto-hh.de oder in der App von LOTTO-Hamburg. Jedes Los erhält eine sechsstellige Losnummer. Der Preis für ein Los beträgt 10 Euro (inkl. Bearbeitungsgebühr). Bis zum 31. Dezember 2026 läuft der Verkauf - oder bis zum Ausverkauf der streng limitierten Auflage. Die Ziehung findet am 4. Januar 2027 statt.Hinweis: Die Chance auf Gewinnklasse 1 liegt bei 1 zu 145.000. Teilnahme ab 18 Jahren. Spielen kann süchtig machen. Hilfe unter 0800-13 72 700 oder www.check-dein-spiel.deÜber LOTTO Hamburg: Die LOTTO Hamburg GmbH bietet im Auftrag der Freien und Hansestadt die Staatslotterien an. Die Rahmenbedingungen regelt dabei der Glücksspielstaatsvertrag. Im Internet ist LOTTO Hamburg präsent unter lotto-hh.de, sowie auf den Social Media-Kanälen Facebook und Instagram.Pressekontakt:LOTTO Hamburg GmbH, Pressesprecherin: Madeleine Göhring, E-Mail:pressestelle@lotto-hh.de, Tel.: 040 - 632 05 250.Sitz der Gesellschaft: LOTTO Hamburg GmbH, Überseering 4, 22297Hamburg.Original-Content von: Lotto Hamburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62618/6377808